Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar, bölgesel gelişmeler ve küresel meseleler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla nihayetlenmesi için Türkiye'nin diplomatik çabalarını kararlılıkla sürdüreceği mesajını iletti.

Ankara'dan diplomasi teklifi: "Her türlü girişime hazırız"

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı bir barışın tesisi için atılacak adımlara odaklandı. Türkiye'nin, geçmiş dönemlerde olduğu gibi günümüzde de barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik teşebbüse ve plana katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, özellikle savaşın tarafları arasında doğrudan temasların kolaylaştırılmasına yönelik girişimleri destekleme arzusunu dile getirdi.

İkili ilişkiler ve bölgesel konular gündemdeydi

Görüşmenin ana başlıkları arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki mevcut ikili ilişkilerin derinleştirilmesi de yer aldı. İki lider, stratejik iş birliği alanlarını gözden geçirirken, aynı zamanda bölgesel ve küresel düzeyde ortak ilgi alanlarına giren önemli gelişmeleri de istişare etti.