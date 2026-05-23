CHP'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Mahkemenin vermiş olduğu mutlak butlan kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı'na geri döndü. Parti içinde hareketli günler yaşanırken, CHP eski milletvekili Eren Erdem'den CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.

"Onun da benim de bütün hesaplarımı incelesinler!"

Bir video paylaşan ve Bulut hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdem, "Burdan MASAK'a çağrı yapıyorum. Burhanettin Bulut'un da benim de hesaplarımı incelesinler. 15 yıllık bütün hesaplarımı incelesinler. Yav anasına bi tane daire alamamış bir adama, parti yönetiminde Kılıçdaroğlu'nun ve onun siyasi mücadelesinin namusuna kendini perde etmiş bi adamı, Burhanettin Bulut gibi para babası, servet ve boğulmuş bir adamın trollerinin küfürlerinin üzerinden siz de linç ediyorsunuz. Edin canım, hakkımız helal hoş olsun." ifadelerini kullandı.