Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, Akdeniz’de orta ölçekli bir deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin sığ derinliğinde meydana gelmesi nedeniyle çevre bölgelerde hissedilirken, ekiplerin saha tarama çalışmaları hızla başlatıldı.

Akdeniz’de sabah saatlerinde hareketlilik: 4.3 büyüklüğünde sarsıntı

Akdeniz havzası, bugün sabah saatlerinde meydana gelen yer sarsıntısıyla hareketlendi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 10.52’de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.3 (Ml) olarak ölçüldü. Sarsıntının merkez üssü ve koordinatları hassas cihazlarla belirlenirken, bölgedeki sismik aktivite uzmanlar tarafından takibe alındı. Deprem, özellikle kıyı şeridine yakın yerleşim birimlerinde kısa süreli bir endişeye yol açtı.

Sarsıntı yerin 7.78 kilometre derinliğinde oluştu

Depremin teknik detaylarına bakıldığında, sarsıntının yer yüzeyine oldukça yakın bir noktada, yaklaşık 7.78 kilometre derinlikte oluştuğu saptandı. 33.88417 Kuzey enlemi ve 34.82833 Doğu boylamı üzerinde gerçekleşen sarsıntının sığ derinlikte olması, hissedilme oranını artıran temel faktörlerden biri oldu. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, sarsıntı anında can veya mal kaybına yönelik henüz olumsuz bir ihbar ulaşmadı ancak bölgedeki güvenlik birimleri teyakkuz halini sürdürüyor.



