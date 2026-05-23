Cumhuriyet Halk Partisi’nde ‘butlan’ krizi sürüyor. İstinaf mahkemesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davasında "mutlak butlan" kararı vermesi Türkiye'de bir ilk olarak tarihe geçerken; yankıları da son sürat devam ediyor. Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, süreçle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Siyaset kulislerinde ‘değişim’ ve ‘arınma’ rüzgarları eserken konuyla ilgili Sönmez, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgütlerimize dair herhangi bir görevden alma veya görevlendirme yapmamıştır" bilgisi aktardı.

“Dezenformasyon” uyarısı da yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, CHP il ve ilçe örgütlerine yönelik görevlendirme yapılması iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından merak edilen konuyla ilgili paylaşım yaparak bilgiler veren basın danışmanı Atakan Sönmez, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgütlerimize dair herhangi bir görevden alma veya görevlendirme yapmamıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız ve dezenformasyon amaçlı iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.