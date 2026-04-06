Son Mühür - İran ile ABD arasındaki çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen iki aşamalı bir plan hazırlandı. Taslağa göre süreç, önce ateşkes sağlanması ardından ise kapsamlı bir uzlaşıya varılmasıyla ilerleyecek. Diplomatik kaynaklar, plan kapsamında önemli temasların gerçekleştirildiğini aktardı. Pakistan Genelkurmay Başkanı’nın, ABD Başkan Yardımcısı ve İran Dışişleri Bakanı ile ayrı ayrı görüşerek öneriyi taraflara ilettiği belirtildi.

Ateşkes planı nasıl işleyecek?

Hazırlanan plana göre süreç iki aşamalı ilerleyecek. İlk adımda tarafların ateşkes ilan etmesi, ardından ise kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması hedefleniyor. Planın bugün kabul edilmesi gerektiği belirtilirken, onaylanması halinde sürecin hızla devreye gireceği ifade ediliyor. ''İran nükleer programdan vazgeçerse...'' Anlaşma taslağında, İran’ın nükleer silah programından vazgeçmesi karşılığında uluslararası yaptırımların kaldırılması ve ülkeye ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi kritik maddeler yer alıyor. Hürmüz Boğazı açılabilir... Planın kabul edilmesi halinde ilk adım olarak ateşkes ilan edilecek ve küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı yeniden ulaşıma açılacak. Tarafların iki hafta içinde nihai anlaşmaya varması hedefleniyor.