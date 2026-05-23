Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) ‘mutlak butlan’ depremi devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde bir araya gelen CHP'li büyükşehir belediye başkanları, gerçekleştirdikleri zirvenin ardından yayımladıkları ortak bildiride, en geç 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu.

Aralarında Başkan Tugay da var!

Parti genel merkezinden edinilen bilgilere göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından alınan tedbir kararı doğrultusunda geçici olarak CHP Genel Başkanlığı makamından uzaklaştırılan Özgür Özel, partinin büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Medyaya kapalı olarak düzenlenen kritik toplantıda; Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer yer aldı.

Ortak basın açıklaması yapıldı

Gerçekleştirilen istişare toplantısının tamamlanmasıyla birlikte, katılan belediye başkanlarının imzasıyla ortak bir basın açıklaması yapıldı.

Belediye başkanlarının ortak deklarasyonunda şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyeti kuran partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır. 'Mutlak Butlan' kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız. Gelinen aşamada, partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz."