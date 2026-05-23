Son Mühür / Muğla’nın Fethiye ilçesinde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Emniyet güçleri, bölgede geniş çaplı bir tahkikat başlattı. Edinilen ilk bilgilere göre, ilçeye bağlı Babataşı Mahallesi Karayolları mevkiinde meydana gelen olayda, Belediye Başkanı Alim Karaca henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü silahlı bir saldırının hedefi oldu.

Saldırı esnasında bacağından yaralanan Karaca için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Belediye Başkanı, tedavi edilmek üzere derhal hastaneye ulaştırıldı.

Çok yönlü soruşturma başlatıldı

Güvenlik birimleri yaşanan olayın ardından vakit kaybetmeksizin çok yönlü bir soruşturma başlattı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da yaşanan bu vahim hadiseye tepkisiz kalmadı.

Aras saldırıyı kınadı!

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Aras, saldırıyı sert bir dille eleştirdi.

Ahmet Aras açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Alim Karaca’ya yapılan alçakça saldırıyı nefretle kınıyorum. Saldırıyı gerçekleştiren, azmettiren, organize eden kişi ya da kişilerin en kısa sürede yakalanarak bu menfur olay aydınlatılmalıdır."