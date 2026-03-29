Siyasetin en hassas tarafı çoğu zaman yüksek sesle yapılan açıklamalar değil, kapalı kapılar ardında alınan ve kamuoyuna yansıdığında yankısı uzun süre devam eden kararlardır. Dün yaşanan gelişmelerin ardından Özkan Yalım, hakkında Cumhuriyet Halk Partisi 'nin ilk Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı 'nda ihraç sürecinin gündeme gelebileceği yönündeki beklentilerden tam olarak böylesi bir eşikte duruyor.

Bu tür anlar yalnızca bir isim etrafında şekillenen tartışmalar değildir, aynı zamanda bir partinin kurumsal refleklerini kamuoyuna verdiği mesaj ve kendi disiplin anlayışını nasıl inşa ettiğini gösteren önemli dönemeçlerdir. Çünkü Siyaset sadece sandık günlerinde verilen kararlarla değil, zor zamanlarda sergilenen tutumlarla da anlam kazanır.

Bazen bir partinin gerçek gücü kriz anlarında sergilediği sükûnet ve tercih ettiği dilin zarafetinde gizlidir. İşte tamda bu noktada anlamın tam orta noktasına değinir o güç.

Köklü Siyaset geleneklerine sahip partiler için bu tür süreçler yalnız bir disiplin meselesi değil aynı zamanda kurumsal hafızanın korunması anlamına gelir. Toplumun gözü çoğu zaman sonuçtan çok yönteme çevrilir, nasıl bir yol izlediği ve kararın hangi üslupla kamuoyuna anlatıldığı dikkatle izlenir. Siyasetin doğasında hesaplaşma değil muhasebe, sertlik değil vakar daha kalıcı iz bırakır. Özellikle geniş kitlelere hitap eden yapılar için alınacak her karar yalnızca bu günün gündemine değil, yarının siyasi iklimine de ince bir iz bırakır. Bu nedenle atılacak her adım sadece bir sürecin sonucu değil, yeni bir güven köprüsünün başlangıcı olarak da değerlendirilir.

Bugün gelinen nokta kamuoyunun beklentisi çoğu zaman gürültülü tartışmalar değil, sağduyulu bir değerlendirme ve kurumların kendi ilkeleriyle uyumlu bir tutum sergilemesidir. Çünkü Siyaset yalnızca karar alma sanatı değil, aynı zamanda güven inşa etme sorumluluğudur, güven ise bir günde kazanılmadığı gibi bir anda da kaybedilmemelidir.

Toplumun hafızasında yer alan olaylar, çoğu zaman alınan kararın içeriğinden çok, o kararın nasıl alındığı ve nasıl anlatıldığıyla hatırlanır. Bu nedenle siyasi kurumların attığı her adım sadece bu günün tartışmalarını değil, yarının değerlendirmelerini de şekillendiren bir anlam içerir.

Gözleri yapılacak ilk toplantıya çevrilmişken verilecek kararın dili kadar üslubu da bir okadar önem taşır.

Zira bazen bir partiyi güçlü kılan şey, attığı adımın sertliği değil, o adımı atarken koruduğu zarafet olur. Siyasetin en kıymetli tarafı da tam olarak bu noktada saklıdır. Gürültülünün içinde sükûneti koruyabilmek tartışmanın ortasında ölçüyü kaybetmemek ve en zor anlarda dahi kurumsal saygınlığı muhafaza edebilmek Çünkü siyaset sadece bu günü yönetme sanatı değil, yarının da hafızasında nasıl hatırlanacağını da şekillendiren uzun soluklu bir yolculuktur, bu yolculukta atılan her adım zamanın içinde olgunlaşarak kurumların itibarını ve toplumsal güveni besleyen koca bir iz bırakır.