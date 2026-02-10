Ankara’da bazı geceler vardır… Şehir susar ama siyaset konuşur.

Bir istifa düşer gündeme, ardından masalar kurulur, telefonlar susmaz, cümleler fısıltıya dönüşür.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifası sonrası yaşananlar da tam olarak böyle bir geceyi işaret ediyor. Bu yalnızca bir ayrılık değil; Başkent’te yeni dönemin taşlarının yeniden dizildiği bir eşik.



İstifanın hemen ardından CHP cephesinde dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları aynı masada buluştu.



Resmî ifadeler “planlı bir yemek” dese de Ankara kulisleri başka bir şey söyler:

Bu masada konuşulan, yarının yol haritasıdır.



Öte yandan Keçiören’de sular durulmuş değil. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in açıklamaları, ilçede boşalan koltukların yalnızca yönetim değişikliği değil, sert bir rekabet alanı yarattığını gösteriyor. İstifalar peş peşe gelirken kulislerde dolaşan iddialar ağır:

“Tekmeli tokatlı kavga…”



Ve gecenin en dikkat çekici başlığı AK Parti cephesinde yankılanıyor. TGRT Haber’in gündeme taşıdığı iddiaya göre, Özarslan’ın AK Parti’ye katılımına Ankara teşkilatında ciddi bir direnç var. Fatih Atik’in sözleri kulisleri daha da hareketlendirdi:

“Örgüt sıcak bakmıyor…”



Bütün bu tablo tek bir soruyu büyütüyor:

Bu istifa bir son mu, yoksa Ankara’da yeni bir hesaplaşmanın başlangıcı mı?

Çünkü Ankara’da her istifa bir kapanış değildir…

Bazen yeni bir hikâyenin kapısını aralar.

Ve tam da bu yüzden, bu şehirde geceler uzun… siyasetin daha da uzun.