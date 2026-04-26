Türkiye siyasetinde bazı makamlar vardır ki sadece bir koltuk değil, aynı zamanda bir iradenin göstergesidir. Yerel yönetimlerin ortak çatısı altında sayılmaya olan bir birlik söz konusu ise, o makamın temsil etmekte olduğu anlam daha da büyür.

Çünkü burada tartışılmakta olan sadece bir isim değildir; temsilin meşruiyeti, emanetin ağırlığı ve siyasetin vicdanıdır diyebilmekteyiz.

Dün ana muhalefet cephesinde gerçekleştirilmiş olan ve uzun süren toplantıların bir bölümünde tansiyonun yükseldiği, seslerin sertleştiği konuşuluyor. Siyasetin doğasında olan fikir ayrılığı mutlaka vardır; hatta zaman zaman bu ayrılıklar yüksek sesle ifade edilmek zorunda kalır. Bu durum, demokratik kültürün gerçek bir yansıması olarak da okunabilmektedir. Ancak konu, bir makamın kim tarafından temsil edileceği noktasına geldiğinde tartışmanın sesi kadar gerekçesi de önem kazanır.

Türkiye Belediyeler Birliği seçimi yaklaşırken kulislerde dolaşmakta olan tartışmanın içeriğinde aslında çok temel bir soru var olmaktadır:

Bir görev, şartlar değiştiğinde sahibine mi iade edilir; yoksa sadece görev devamlılığı adına mevcut temsil sürdürülecektir?

Bu soru yalnızca iki isim arasında geçen bir görüş ayrılığından ibaret olmamaktadır. Aynı zamanda siyasetin en eski ve en hassas tartışmalarından birini tekrar gündeme getirmektedir: Emanet mi yoksa süreklilik mi ?

Bir yandan, seçilmiş olan iradenin gerçek sahibine iade edilmesi gerektiği düşünülüp istenilen bir yaklaşım var. Bu yaklaşım, seçmenin vermiş olduğu yetkinin bireysel, özel değil kurumsal bir emanet olduğu fikrini gözler önür seriyor. Makamın geçici olarak devredilmiş olsa bile gerçek sahibine dönmesi gerektiğini isteyenler, bunun siyasetin etik zemini açısından önemli bir mesaj taşıdığını söylüyor.

Diğer bir nokta da ise siyasetin sadece belirli sembollerle olmadığı ifade ediliyor. Seçim kazanmanın, iddialı adaylarla mümkün olacağını savunan bu yaklaşım, devam eden bir sürecin ortasında geri adım atmanın risklerini dile getiriyor. Onlara göre mesele sadece iade değil; aynı zamanda temsilin sürdürülebilirliği ve seçim başarısıdır.

Aslında bu iki yaklaşım da siyasetin doğasında var. Biri vicdanı, diğeri pragmatizmi temsil ediyor. Ve çoğu zaman siyaset, tam da bu iki çizginin buluşmakta olduğu noktada şekilleniyor.

Ancak unutulmaması gereken bir gerçek var:

Siyasette tartışmalar geçicidir, fakat verilen kararların bıraktığı iz kalıcıdır.

2 Mayıs'ta yapılacak seçim yalnızca bir başkan belirlemeyecek. Aynı zamanda bir anlayışın, bir yaklaşımın ve bir siyasi kültürün nasıl şekilleneceğini de gösterecek. O gün sandıktan çıkacak isim kadar, o ismin nasıl belirlendiği de konuşulacak.

Çünkü kamuoyu artık yalnızca sonuçlara değil, süreçlere de bakıyor. Nasıl karar alındığını, hangi gerekçelerin öne çıktığını ve kimin hangi sorumluluğu üstlendiğini dikkatle izliyor.

Siyasetin en zor sınavı da tam burada başlıyor:

Haklı olmak ile doğru olanı yapmak her zaman aynı şey değildir.

Bu nedenle bugün yaşanan tartışmayı bir gerilim noktası olarak değil de bir karar eşiği olarak okumak daha doğru olabilir. Çünkü bazen siyaset, isimlerden bağımsız olarak bir ilkenin sınandığı gerçek dönüşür.

Ve belki de asıl mesele şudur:

Bir makamı güçlü yapan, onu taşıyan isim mi; yoksa o makamı devralırken gösterilen sorumluluk duygusu mudur?

2 Mayıs yaklaşırken kulislerde isimler konuşulmaya devam edecek. Olası noktalar yazılacak, ihtimaller düşünülecek. Ama sonuç olarak karar, yalnızca bir koltuğun sahibini değil; siyasetin hangi değerlerle yol alacağını da belirleyecek.

Ve belki de bu tartışmaların hepsinin geriye dönüp bakıldığında akıllarda bırakacağı gerçek soru şu olacak:

Bir makamın asıl doğru sahibi, o koltuğa oturan mıdır yoksa o koltuğun emanet olduğunu bilen kişi midir ?