Cuma akşamları reyting listelerinde zirve mücadelesi veren yapım, dün akşam yayınlanan 28. bölümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hikayedeki büyük sırlar açığa çıkarken, dizi biter bitmez yeni bölüm tanıtımının televizyon ekranlarında yer almaması seyircilerde merak uyandırdı. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı ne zaman gelecek? Adil ve Eleni cephesinde neler yaşanacak? İşte ayrıntılar...

TAŞACAK BU DENİZ 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin sıkı takipçileri, 15 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan son bölümün hemen ardından dijital platformlara yöneldi. Normal şartlarda her bölüm bitiminde yeni fragmanı izleyiciyle buluşturan yapım ekibi, bu kez farklı bir yol izledi. Taşacak Bu Deniz 29. bölüm fragmanı henüz resmi kanallar veya sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmadı.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YOK?

Son bölümde Adil'in, Eleni'nin kızı olduğunu öğrenmesi dizideki tüm dengeleri kökünden değiştirdi. Senaryodaki bu büyük kırılma noktasının ardından, yeni bölümde yaşanacakların gizemini korumak adına fragmanın geciktiği tahmin ediliyor. Yapım şirketinden konuya dair resmi bir açıklama gelmedi ancak heyecan seviyesini artırmak için tanıtımın bilinçli olarak bekletildiği konuşuluyor.

TAŞACAK BU DENİZ 29. BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

TRT1'in iddialı projesinin yeni bölüm tanıtımının önümüzdeki günlerde izleyicinin beğenisine sunulması bekleniyor. Genellikle hafta başında televizyon kanalları ve YouTube üzerinden paylaşılan fragmanın, pazartesi veya salı günü yayında olması tahmin ediliyor. Yeni bölüme dair ipuçlarını kaçırmak istemeyen diziseverler, resmi hesap duyurularını yakından takip ediyor.