Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, tekstil dünyasının akademik ve profesyonel paydaşlarını bir araya getiren anlamlı bir organizasyona sahne oldu. Tekstil Mühendisleri Odası’nın 18. Genel Kurulu vesilesiyle düzenlenen özel buluşma, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sektör temsilcilerinden akademisyenlere, oda yöneticilerinden yerel yönetim liderlerine kadar geniş bir katılımın gözlendiği gecede, mesleki bağlılık ve kurumsal iş birliği mesajları damga vurdu. Hem nostaljik anıların tazelendiği hem de geleceğe dair stratejik adımların konuşulduğu etkinlik, İzmir’in tekstil sektöründeki öncü rolünü bir kez daha tescilledi.

Başkan Ömer Eşki’den mezuniyet yıllarına duygusal yolculuk

Gecenin ev sahibi olan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuşmasına Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümündeki öğrencilik yıllarına atıfta bulunarak başladı. Meslektaşlarıyla bir arada olmanın heyecanını yaşayan Başkan Eşki, o dönemde kurulan sarsılmaz dostlukların ve hoca-öğrenci ilişkilerinin bugünkü başarıların temelini oluşturduğunu ifade etti. Gençlik yıllarında aynı evi paylaştığı, beraber siyaset yaptığı ve aynı sıralarda dirsek çürüttüğü arkadaşlarıyla bugün farklı kulvarlarda ancak aynı amaç uğruna buluşmanın gururunu yaşadığını belirten Eşki, salonu ısıtan samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Yerel yönetim ve meslek odası iş birliğinde yeni dönem

Belediye Başkanı Ömer Eşki, tekstil mühendislerinin mesleki çatısı olan odaya her türlü desteği vermeye kararlı olduklarını vurguladı. Meslek örgütlerinin toplumsal kalkınmadaki kritik işlevine değinen Eşki, yönetimde bulunan arkadaşlarının ihtiyaç duyduğu her an Bornova Belediyesi’nin tüm imkanlarıyla yanlarında olacağının sözünü verdi. Birlikteliğin gücüne olan inancını "Dayanışmayı büyüteceğiz" diyerek özetleyen Eşki, bir sonraki büyük buluşma için Bayraklı Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağını duyurarak katılımcılardan büyük alkış topladı.

İrfan Önal: "Mesleki yetkinlik ve yasal altyapı güçlenmeli"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ise buluşmada yaptığı konuşmada, tekstil mühendisliği kimliğinin altını çizerek meslek odasının kurumsal gelişimi üzerine odaklandı. Odanın mevcut yapısının belirli eksikliklerin giderilmesiyle çok daha efektif ve otoriter bir konuma yükseleceğini dile getiren Önal, meslek disiplinlerinin yasal zemin üzerindeki yerinin sağlamlaştırılması gerektiğini savundu. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden mezun iki tekstil mühendisi olarak İzmir’in komşu ilçelerinde belediye başkanlığı görevini yürütmelerinin, kamu ve meslek odası arasındaki eş güdüm için büyük bir fırsat olduğunu hatırlatan Önal, ortak akıl üretmenin önemine değindi.

Aykut Üstün ile 15 yıllık hizmet yolculuğunda bayrak değişimi

Tekstil Mühendisleri Odası’nın 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Üstün, görev süresini tamamlarken yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı. On beş yıllık aktif görev süresi boyunca biriktirdiği anıların ve hayata geçirdikleri projelerin kendisi için eşsiz bir tecrübe olduğunu söyleyen Üstün, bayrağı yeni yönetime huzurla devrettiğini belirtti. Bu yılki genel kurulun İstanbul, Bursa ve Denizli gibi tekstil merkezlerinden gelen yoğun katılımla gerçekleşmiş olmasının camianın birliğini simgelediğini ifade eden Üstün, odanın gelecekteki çalışmalarında da bir nefer gibi çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Genel Sekreter Ünal Şen’den birlik ve veda mesajı

Organizasyonun son bölümünde söz alan 17. Dönem Genel Sekreteri Ünal Şen, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve ev sahipliği için Başkan Ömer Eşki’ye teşekkürlerini iletti. Görev süresi boyunca yakalanan uyumlu çalışma ortamının mesleki kazanımlara dönüştüğünü kaydeden Şen, tekstil mühendislerinin birlikteliğinin sektörel sorunların çözümünde anahtar rol oynayacağını belirterek tüm meslektaşlarına başarı ve esenlik dolu bir yeni dönem diledi.

