Son Mühür / Osman Günden - 31 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar çerçevesinde, İzmir’in Menemen ilçesinde bulunan bir alan “1. derece arkeolojik sit” olarak tescillendi. Kararın, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alındığı ifade edildi.

Koruma kararı Resmi Gazete’de!

Resmi Gazete’de yer alan bilgiler çerçevesinde, Menemen ilçesi Kır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1207 ada 27 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı arkeolojik sit alanı olarak değerlendirildi.

Kurul Müdürlüğü uzmanları tarafından bölgede yapılan incelemeler ve hazırlanan rapor çerçevesinde alanın kültürel ve arkeolojik değer taşıdığı ifade edildi. Bu kapsamda hazırlanan tescil fişi ve 1/2000 ölçekli harita da uygun olarak değerlendirildi.

Kurum görüşleri ön plana alındı!

Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde alanın “1. derece arkeolojik sit” olarak tescili kararlaştırıldı.