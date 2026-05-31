Türkiye Sigorta Basket Süper Ligi'nin İzmir ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon Glint Manisa Basket forması giyen Yiğit Onan’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
A Milli Takım kadrosunda da yer alacak!
Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Yiğit Onan’ın, A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosuna da davet edilmesi basketbol kamuoyunda olumlu bir hamle olarak değerlendirildi.
Dikkat çeken istatistikler yakaladı!
Genç basketbolcu Yiğit Onan, geçtiğimiz sezon Glint Manisa Basket formasıyla başarılı bir grafik sergiledi. Genç oyuncu sezonu maç başına 11 sayı ve 4,9 ribaunt ortalamasıyla noktaladı.
Gösterdiği performansla birçok takımın radarına giren Onan’ın tercihini Aliağa Petkimspor’dan yana kullandığı ifade edildi.