Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan itfaiye ekipleri, modern dünyanın artan yangın risklerine karşı "Head Fire Project" ile en üst düzey profesyonelliğe ulaşıyor. Şehrin savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen bu vizyoner eğitim programı, ateş savaşçılarının kriz anındaki reflekslerini dünya standartlarına taşıyor. İşte dumanın ve stresin içinde saniyelerle yarışan ekiplerin zorlu eğitim maratonunun detayları...

İzmir’in "Ateş Savaşçıları" için gelecek vizyonu: Head Fire project

Giderek karmaşıklaşan sanayi tesisleri, yükselen gökdelenler ve iklim krizinin tetiklediği şiddetli orman yangınları, modern itfaiyecilik anlayışının çok daha hızlı ve analitik olmasını zorunlu kılıyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, personelin saha kabiliyetini zirveye taşımak amacıyla "Head Fire Project" isimli kapsamlı eğitim seferberliğini hayata geçirdi. Mesleki gelişimi odağına alan bu programın ilk evresini başarıyla tamamlayan ekipler, iki hafta boyunca sınırlarını zorlayan yoğun bir hazırlık sürecinden geçti. Program sayesinde itfaiye erleri, sadece fiziksel güçleriyle değil, aynı zamanda kriz anında saniyeler içinde aldıkları doğru kararlarla fark yaratmaya hazırlanıyor.

Karanlıkta hayat kurtaran refleksler: Nefes kesen gece tatbikatları

Eğitim maratonunun en dikkat çekici ve zorlayıcı safhasını, zifiri karanlıkta gerçekleştirilen gece senaryoları oluşturdu. Yoğun dumanın görüş mesafesini sıfıra indirdiği ve yüksek stresin psikolojik sınırları zorladığı bu tatbikatlarda, itfaiye ekipleri saniyelerin hayati önem taşıdığı anlarda hatasız karar verme becerilerini test etti. İlk hafta boyunca elektrik kontağından kaynaklanan yangınlardan kimyasal sızıntılara, metro ve tünel facialarından yüksek katlı bina operasyonlarına kadar pek çok kritik disiplin sahada birebir canlandırıldı. Telsiz disiplini, olay yeri koordinasyonu ve güvenli yaralı tahliyesi gibi operasyonel başlıklar, gerçekçi simülasyonlarla itfaiyecilerin hafızasına kazındı.

"Türkiye'ye örnek bir teşkilat inşa ediyoruz"

Eğitimin ilk aşamasını başarıyla bitiren personeller için düzenlenen sertifika töreni, teşkilatın gurur gününe dönüştü. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, itfaiye teşkilatının 2025 yazında yaşanan büyük orman yangınlarında gösterdiği kahramanlığa vurgu yaptı. Teşkilatın hem yazın kavurucu yangınlarında hem de kışın sel felaketlerinde İzmir halkının yanında olduğunu hatırlatan Mutaf, personelin göreve başladıktan sonra da eğitimlerini sürdürmesinin hayati önemde olduğunu belirtti. İzmir İtfaiyesi'nin Türkiye çapında bir model teşkil ettiğini ifade eden Mutaf, yeni personel ve teknik yatırımlarla bu gücün katlanarak artacağını müjdeledi.

Verilerle analiz edilen profesyonellik: Her saniye mercek altında

Eğitim Şube Müdürü Ömer Selçuk, projenin sadece pratik bir kurs değil, bir gelecek inşa süreci olduğunu dile getirdi. Selçuk, eğitimler sırasında her adımın hassasiyetle ölçüldüğünü ve her operasyonel saniyenin uzmanlar tarafından analiz edildiğini belirtti. Genç itfaiyecilerin sahaya döndüklerinde sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda dünya standartlarında analitik düşünen ve kalifiye birer profesyonel olarak görev yapmalarının hedeflendiği aktarıldı. Törende, üstün başarı gösteren itfaiye eri Serkan Ayekin plaketle onurlandırılırken, tüm katılımcılar uzmanlık belgelerini aldı. Programın bir sonraki aşamasında ise dar alan operasyonları, enkaz altında yaşam arama ve ileri düzey ip teknikleri gibi uzmanlık gerektiren arama-kurtarma senaryoları işlenecek.