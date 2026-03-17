SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’in Bornova ilçesindeki 2022 yılında meydana gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Duygu Bölükbaşı’nın şüpheli ölümüyle ilgili davada flaş bir gelişme yaşandı. Yerel mahkemenin sanık Emre T. hakkında verdiği beraat kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

HUKUK MÜCADELESİ SEYRİ DEĞİŞTİRDİ

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada verilen beraat kararı, maktul Duygu Bölükbaşı’nın ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu. Ancak ailenin avukatları Av. Levent Kahya ve Av. Güliz İmrek, beraat kararına karşı çok kapsamlı bir istinaf dileçesiyle itirazda bulundu. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, avukatların itirazlarını haklı bularak yerel mahkemenin kararını bozdu. Dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilerek sil baştan ele alınacak. Özellikle İstinaf Mahkemesi'nin işaret ettiği 3 nokta aydınlatılacak.

İSTİNAF: "EKSİK İNCELEME VAR"

İstinaf Mahkemesi, verdiği bozma kararında davanın seyrini değiştirecek şu kritik eksikliklere dikkat çekti:

-Adli Tıp Çelişkileri: Maktulün boyu, kilosu ve çarşafın asılı olduğu yüksekliğin fiziksel olarak uyumu konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan yeniden rapor alınması gerektiği vurgulandı.

-Kamera Kayıtlarındaki Sır: Folkart sitesindeki kamera görüntülerinin olay saatiyle uyumsuz olduğu, giriş-çıkış saatlerinin ve bilirkişi incelemelerinin yetersiz kaldığı belirtildi.

-HTS Kayıtları: Maktulün ve sanıkların telefon trafiğinin, olayın kronolojik akışıyla yeniden karşılaştırılması talimatı verildi.

AV. LEVENT KAHYA VE AV. GÜLİZ İMREK: "ADALET YERİNİ BULACAK"

Karar sonrası görüş bildiren davanın avukatları Av. Levent Kahya ve Av. Güliz İmrek, istinafın bu kararının maddi gerçeğin ortaya çıkması adına hayati bir adım olduğunu vurguladı. Avukatlar, yeni yargılama sürecinde tüm delillerin titizlikle toplanması ve şüphelerin giderilmesi için davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade ettiler.

Duygu Bölükbaşı’nın ölümüyle ilgili dava, istinafın bu kapsamlı bozma ilamı doğrultusunda İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecek.