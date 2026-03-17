Son Mühür- İngiliz basınında yer alan iddialar, İran’daki üst düzey isimlere yönelik saldırının detaylarını gündeme taşıdı.

Sızdırılan konuşma dikkat çekti

İddiaya göre, dini lider Ali Hamaney’in ofisinde görev yapan protokol şefi Mezaher Hüseyni’nin üst düzey din adamları ve Devrim Muhafızları komutanlarına yaptığı konuşma kayda alındı ve sızdırıldı.

Bağımsız kaynaklarca doğrulandığı belirtilen kayıtta, saldırının planlı ve çok noktalı şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

The Telegraph’a göre; Hüseyni, Mücteba Hamaney’in saldırıdan kısa süre önce dışarı çıktığını ve bu sayede hayatta kaldığını söyledi.

Eşi ve oğlu hayatını kaybetti

Kayıtlarda yer alan bilgilere göre Mücteba Hamaney saldırıda hafif yaralanırken, eşi ve oğlu yaşamını yitirdi. Damadının ise patlama sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Ali Hamaney’in askeri ofisinin başındaki Muhammed Şirazi’nin de saldırıda hayatını kaybettiği, kimliğinin sınırlı kalıntılar üzerinden tespit edilebildiği iddia edildi.

Saldırı kritik toplantı sırasında gerçekleşti

28 Şubat’ta düzenlendiği belirtilen saldırının, Ali Hamaney ve üst düzey güvenlik yetkililerinin toplantı halinde olduğu sırada gerçekleştiği aktarıldı.

Füzelerin aynı anda birden fazla noktayı hedef alması, saldırının liderlik yapısını doğrudan hedef aldığı yorumlarına neden oldu.

Komutanlar ve bakan da hayatını kaybetti

İddialara göre saldırıda Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur ile Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh de yaşamını yitirdi.

Katlar delindi

Saldırıda kullanılan füzelerin yüksek tahrip gücüne sahip olduğu, bazı mühimmatın üst katlardan geçerek alt katlara ulaştığı ifade edildi.

Mücteba Hamaney’in konutunun yanı sıra damadına ait dairenin de hedef alındığı, Mustafa Hamaney’in ise eşiyle birlikte saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Mücteba Hamaney ortaya çıkmadı

Saldırı sonrası Mücteba Hamaney’in kamuoyuna çıkmaması dikkat çekti. Yeni liderin seçilmesinin üzerinden 18 gün geçmesine rağmen yalnızca yazılı bir mesaj yayımladığı aktarıldı.

ABD’den açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki liderlik yapısının kriz içinde olduğunu öne sürdü. ABD istihbaratına dayandırılan değerlendirmelerde, Ali Hamaney’in oğlunun halefi olmasına sıcak bakmadığı iddia edildi.