Aliağa Petkimspor ve Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında ENKA spor salonunda karşı karşıya geldi. Mücadelenin hakemliğini Zafer Yılmaz, Polat Parlak ve Kerem Yılmaz yaptı. İlk periyotta ev sahibi ekip mücadeleye etkili bir başlangıç yaparken, skorda öne geçen taraf oldu.

İlk yarı dengeli geçti!

Aliağa Petkimspor, ilk çeyreği 23-18 önde tamamlayan taraf oldu. İkinci periyotta Bahçeşehir Koleji kendini toplarken, farkı kapatarak devreye 41-41 eşitlikle girildi. İlk yarıda iki takım da hücumda dengeli bir performans sergiledi.

Üçüncü periyot kırılma anı oldu!

Maçın kaderini netleştiren bölüm ise üçüncü periyot oldu. Bu çeyrekte tempoyu Bahçeşehir Koleji artırdı. Savunmada da sertliğini artıran Bahçeşehir Koleji oldu. Periyodu 66-58 önde tamamlayan taraf konuk ekip olurken, son çeyrek öncesi avantajı sağladı.

Fark açıldı!

Final periyodunda oyunun kontrolünü tamamen eline alan taraf Bahçeşehir Koleji oldu. Etkili hücum organizasyonlarıyla farkı çift hanelere taşıyan konuk ekip, rakibine geri dönüş fırsatı tanımadı. Parkeden 95-76’lık net bir skorla galip ayrıldı.

