İzmir'in en soğuk denizi hangisi sorusu, sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı bir mola vermek isteyen yerli ve yabancı turistlerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Bu serin sular, özellikle yüksek sıcaklıklardan bunalanlar için adeta doğal birer klima vazifesi görüyor. Kent genelinde yapılan incelemeler ve tatilci deneyimleri, en serin deniz deneyimini yaşatan birkaç özel plajı işaret ediyor.

Çeşme ve Karaburun kıyılarındaki buz gibi sular

Çeşme ilçesinde konumlanan ünlü Altınkum Plajı, adını altın sarısı kumlarından alırken deniz suyunun dondurucu soğukluğuyla da ün kazanmış durumda. Açık denize bakan konumu ve güçlü dip akıntıları sebebiyle bu plajda su sıcaklığı yazın en sıcak döneminde dahi oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Benzer şekilde Karaburun Yarımadası'nda bulunan Mordoğan beldesindeki Ayıbalığı Koyu da buz gibi sularıyla bilinen bir diğer durak oluyor.

Doğal kaya oluşumları ve berrak yapısıyla büyüleyen Ayıbalığı Koyu, kaynak sularının denizle buluştuğu özel bir noktada bulunmasından dolayı serinliğini her mevsim koruyor. Karaburun'un el değmemiş bakir koyları, temizliğinin yanı sıra sunduğu bu serinletici etkiyle macera arayan yüzücüleri kendine çekmeyi başarıyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, suyun ilk temas anında şok edici bir soğukluk hissiyle karşılaştıklarını dile getiriyor.

Urla ve Alaçatı çevresinde serinleme noktaları

Urla ilçesine bağlı Demircili Köyü yakınlarında bulunan Melengeç Plajı da soğuk su sevenlerin sıklıkla tercih ettiği güzergahlar arasında bulunuyor. Diğer turistik merkezlere kıyasla daha sakin kalan bu plaj, kuzey rüzgarlarına açık yapısı sayesinde deniz suyu sıcaklığını sürekli düşük tutuyor. Hem doğayla baş başa kalmak hem de serin denizinde dinlenmek isteyenler buraya yoğun ilgi gösteriyor.

Alaçatı sınırlarında bulunan ünlü Delikli Koy ise sıra dışı kaya yapısının yanı sıra serin esintisiyle bütünleşen soğuk deniziyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Rüzgar sörfünün merkezi sayılan Çark Plajı da rüzgarın yarattığı dalgalanmayla birlikte yüzeydeki sıcak suyu dağıtarak alt tabakalardaki soğuk suyu yukarı taşıyor. İzmir kıyılarındaki bu doğa harikası plajlar, yaz boyunca ferahlatıcı bir tatil geçirmek isteyenlerin ilk seçeneği haline geliyor.