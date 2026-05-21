Klima ve elektrikli ısıtıcılar dışarıda bırakıldığında, İzmir'deki evlerde en büyük elektrik sarfiyatına elektrikli termosifonların yol açtığı kesinleşti.

Neden Buzdolabı veya Çamaşır Makinesi Değil?

İzmir genelinde elektrik faturasına itiraz eden pek çok kişi, beyaz eşyalarının çok yaktığından şikayet eder. Halbuki dört kişilik tipik bir hanede, sadece banyo için üretilen sıcak suyun yıllık elektrik karşılığı tam 3.200 kWh seviyesindedir. Bu devasa farkın sebebi aletlerin çalışma mekanizmasıdır. İzmirlilerin mutfağında 7/24 fişe takılı duran buzdolapları, sahip oldukları üst düzey yalıtım sayesinde motorlarını sadece iç sıcaklık yükseldiğinde çok kısa anlar için çalıştırır. Çamaşır makinesi haftada birkaç yıkama yapar. Yüksek voltajlı ütüler veya saç kurutma makineleri ise kısa mesaileriyle faturada büyük bir ağırlık yaratmaz.

7/24 Çalışan 80 Litrelik Canavar

Banyolarda asılı olan termosifonlar ise bu tasarruf mantığının tamamen dışında kalır. İç kısımlarındaki 50-80 litrelik su haznesini sürekli olarak sizin belirlediğiniz sıcaklık derecesinde tutmakla görevlidirler. İzmir'in ılıman ikliminde bile tanktaki su bekledikçe ısısını kaybeder. Cihaz, suyu istenilen derecede muhafaza edebilmek adına kullanıcının ruhu bile duymadan sürekli kapanıp açılarak elektrik emmeye devam eder. Bu aralıksız çalışma döngüsü, faturaların en büyük şişkinlik nedenidir.

İzmirliler İçin Tasarruf Rehberi

Bu görünmez gideri kısmak için uzmanların İzmirlilere üç temel tavsiyesi bulunuyor. İlk olarak termosifon termostatını kesinlikle 50-55 derece aralığına düşürmelisiniz. Suyu 60 derece ve üzerine zorlamak enerjiyi boşa harcamaktır. Ayrıca 50-55 derecelik ısı, ölümcül lejyoner hastalığı bakterisinin suda çoğalmasını engelleyen en sağlıklı değerdir. İkinci adım şebeke suyundaki kireçle mücadeledir. Isıtıcı çubukların üzerinde biriken kireç, ısı transferini bloke edip cihazın çalışma süresini iki katına çıkarır. Düzenli kireç temizliği cihazın verimini artırır. Son adımda ise akıllı ev teknolojileri devreye girmelidir. Zaman ayarlı akıllı prizler sayesinde ısıtıcıyı bütün gün boşuna çalıştırmak yerine, sadece akşamları duş öncesi aktif hale getirmek faturaları adeta yarı yarıya hafifletecek en etkili stratejidir.