Döviz kurunun iç piyasadaki baskısı da eklendiğinde, akaryakıt ürünlerinde zam haberleri ardı ardına patlıyor. 20 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla İzmir'de ve tüm yurtta yeni bir fiyatlandırma stratejisi devreye girecek. Ağır vasıta trafiğinin ve sanayi üretiminin yoğun olduğu kentte, lojistiğin temel yakıtı olan dizel için ibre sert bir şekilde yukarı döndü. Gece yarısı itibarıyla fiyatların baştan yazılması bekleniyor.

Pompaya 1.74 TL Eklenecek

Gazeteci Olcay Aydilek, akaryakıt piyasasındaki son gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. Sosyal medya hesabından kısa ve net bir açıklama yapan Aydilek, motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 TL 74 kuruş zam beklendiğini belirtti. Kuruşluk değil, liralarla ifade edilen bu devasa artış, İzmirlilerin tepkisini çekmeye aday. Depoyu zam öncesi doldurmak isteyenlerin mesai çıkışı istasyonlarda yoğunluk yaratacağı öngörülüyor. Sektörel bazda henüz resmi bir yalanlama veya erteleme gelmediği için bu 1.74 TL'lik zammın gece yarısı otomasyon sistemlerine düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Benzin ve LPG tarafında ise bugünlük bir hareketlilik yok.

İzmir ve Diğer Şehirlerdeki Güncel Fiyatlar

İzmir sınırları içindeki güncel fiyatlar halihazırda oldukça yüksek. Şu an itibarıyla İzmir'de benzinin litre fiyatı 66.27 TL seviyesinde. Motorin 68.86 TL'den satılıyor. Otogaz (LPG) ise 33.69 TL. İstanbul'a kıyasla İzmir fiyatları farklılık gösteriyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 65.02 TL, motorin 67.48 TL, LPG 33.89 TL. Anadolu Yakası pazarında ise benzin 64.86 TL, motorin 67.32 TL ve LPG 33.29 TL olarak kayıtlara geçmiş durumda. Ankara tabelalarında ise benzinin fiyatı 65.99 TL, motorinin fiyatı 68.59 TL ve LPG'nin fiyatı 33.87 TL. Gece saat 00.00'ı gösterdiğinde İzmir'deki motorin litre fiyatı 70 lira barajını aşarak yeni bir psikolojik sınırı geçmiş olacak.