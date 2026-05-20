Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde yer alan vergi ve sosyal güvenlik içerikli yeni kanun teklifi, prim borçları yüzünden devlet teşviklerinden mahrum kalan, asgari ücret desteği alamayan ve "borcu yoktur" belgesi temin edemeyen işletmelere yönelik önemli kolaylıklar barındırıyor. Düzenleme kapsamında, borçların ertelenmesi ve uzun vadeye yayılması sürecinde uygulanan bürokratik engellerin azaltılması hedefleniyor. Yasal sürecin tamamlanmasını bekleyen binlerce esnaf, şirket sahibi ve sigortalı vatandaş, "SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı prim borcu yapılandırmasından kimler faydalanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

SGK PRİM BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na yönelik borç ödeme kolaylığı getiren düzenleme, şu an için Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında kanun teklifi olarak görüşülüyor. Yasal süreç henüz tamamlanmadığı için prim borcu yapılandırma başvuruları henüz başlamadı. Söz konusu kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Resmi sürecin tamamlanmasıyla birlikte SGK, başvuru ekranlarını açacak ve müracaat tarihlerini kamuoyuna duyuracak.

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI PRİM BORCU YAPILANDIRMASINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

Yeni yasa teklifinde yer alan taksitlendirme imkanından belediyeler dahil olmak üzere SGK’ya prim borcu bulunan tüm işletmeler, şirketler ve şahıslar yararlanma hakkına sahip oluyor. Düzenleme; SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki tüm prim borçlarını kapsıyor. Ancak bu imkandan faydalanabilmek için borçlu şahsın veya şirketin mali açıdan "zor durumda" olması şartı aranıyor. Borcun tek seferde ödenmesinin ya da yasal haciz işlemlerinin uygulanmasının borçluyu çok ciddi bir finansal çıkmaza sürükleyeceğinin tespiti durumunda, 72 aylık taksitlendirme onayı veriliyor.

SGK PRİM BORCU TAKSİTLENDİRME ŞARTLARI NELER VE KAÇ AY VADE YAPILACAK?

Görüşmeleri süren bu düzenleme bir "borç affı" niteliği taşımıyor, borçların belirli bir faiz yüküyle uzun vadeye yayılmasını sağlayan bir tecil işlemi olarak uygulanıyor. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda, mevcut sistemde en fazla 36 ay (3 yıl) olarak uygulanan tecil ve taksitlendirme süresi 72 aya (6 yıl) çıkarılıyor. Taksitlendirilen bu borçlara, 2026 yılı başında belirlenen aylık yüzde 3,25, yıllık ise yüzde 39 oranındaki tecil faizi uygulanmaya devam ediyor. Borçlular, başvuru şartlarını karşıladıkları takdirde borçlarını 6 yıla kadar eşit taksitler halinde ödeme şansı yakalıyor.

SGK BORÇ YAPILANDIRMADA TEMİNAT SINIRI NE KADAR OLDU?

Yeni düzenlemenin getirdiği en büyük kolaylıklardan biri de teminat gösterme zorunluluğunda yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda çok daha düşük olan, 2026 yılının başında ise 250 bin liraya yükseltilen teminatsız tecil limiti, yeni kanun teklifiyle birlikte 1 milyon liraya çıkarılıyor. Buna göre, SGK'ya 1 milyon liraya kadar borcu olan hiçbir şirket veya vatandaştan borç erteleme sürecinde teminat talep edilmiyor. Aynı şirkete ait farklı şehirlerdeki şubelerin toplam borcu 1 milyon liranın altındaysa yine teminatsız taksitlendirme yapılabiliyor. Borcun 1 milyon lirayı aşması durumunda ise sadece aşan kısmın yarısı kadar bir tutarda teminat gösterilmesi yeterli sayılıyor.