Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı tatili öncesinde hak sahiplerini yakından ilgilendiren güncel ödeme takvimini kamuoyuyla paylaştı. Normal şartlarda haziran ayının ilk haftasında yapılan işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği gibi çeşitli sosyal destek ödemelerinin, yaklaşan bayram nedeniyle erkene alındığı duyuruldu. Resmi makamlardan peş peşe gelen bu erken ödeme kararlarının ardından vatandaşlar "İşsizlik maaşları ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

İŞSİZLİK MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE Mİ ÖDENECEK?

Bakanlığın yaptığı son dakika duyurusuna göre, işsizlik maaşları Kurban Bayramı öncesinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Bakan Işıkhan, vatandaşların bayram alışverişlerini rahatça yapabilmeleri ve tatil öncesinde ekonomik olarak rahat bir nefes almaları amacıyla ödeme takvimini öne çektiklerini söyledi.

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA VERİLECEK?

Normal takvime göre 5 Haziran'da yapılması gereken işsizlik ödeneği ödemeleri, alınan yeni kararla birlikte 26 Mayıs tarihinde hesaplarda olacak. Böylece vatandaşlar bayram arifesine kalmadan tüm ödemelerine kavuşacak. Ödemeler, hak sahiplerinin sistemde kayıtlı banka hesaplarına doğrudan gönderilirken, herhangi bir banka hesabı bulunmayan kişiler ise paralarını doğrudan PTT şubelerine giderek çekebilecek.

İŞSİZLİK MAAŞIYLA BİRLİKTE BAŞKA HANGİ ÖDEMELER ERKEN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sadece işsizlik maaşını değil, kuruma bağlı diğer sosyal destek kalemlerini de Kurban Bayramı öncesi ödeme takvimine dahil etti. Yapılan son dakika düzenlemesi kapsamında kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı da tıpkı işsizlik maaşları gibi 26 Mayıs tarihinde vatandaşların erişimine açılacak.