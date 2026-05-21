Son Mühür- Geçtiğimiz hafta 15 bin puan üzerine çıkarak rekor tazeleyen BIST 100 endeksi, üst üste gelen satışlarla 14 bin puan seviyesine kadar geri çekilmek zorunda kaldı.

19 Mayıs bayram tatili sonrası ilk işlem gününü de düşüşle kapatan BIST 100 endeksi, 14.012 puanla günü tamamladı.

Endeks güne yüzde 0.20'lik yükselişle 14.040 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor

Nvidia'nın bilançosu rahatlattı...



Küresel piyasalar bir yandan ABD-İran geriliminden gelen tansiyonu düşürücü haberler diğer yandan merakla beklenen Nvidia bilançosunun beklentilerin üzerine çıkmasıyla rahatladı.

Piyasada Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 78,9 milyar dolar olması yönünde bir beklenti varken gelirin yıllık yüzde 85 artışla 81,6 milyar dolara yükselmesi pozitif etki yarattı.

Asya borsalarında Hong Kong hariç yükseliş eğilimi vardı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düştü.



Bitcoin, altın, gümüş, petrol...



Dün 4.543 dolara kadar çıkan ons altın 4.521 dolardan,

grn altın 6.636 liradan,

Brent petrol 106.21 dolardan

Bitcoin 77.636 dolardan alıcı buluyor.

