Özel sektör tahvil piyasasında dikkat çeken gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Kontrolmatik’in ödeme sıkıntısıyla gündeme gelmesinin ardından bu kez Borlease Otomotiv, vadesi gelen finansman bonosu ödemelerini gerçekleştiremeyeceğini açıkladı.

Şirket, TRFBORL12639 kodlu finansman bonosuna ilişkin daha önce ertelenen ve 27 Nisan 2026 tarihinde vadesi gelen kupon ile anapara ödemelerinin mevcut finansal koşullar nedeniyle zamanında yapılamayacağını bildirdi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu kupon ve anapara ödemelerinin şirket tarafından başvurusu yapılan finansal yeniden yapılandırma sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Borlease ayrıca, ilgili tertip sahipleri toplantıları ile süreçte yaşanacak gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmaya devam edeceğini duyurdu.

Son dönemde Borsa İstanbul’da yükselişiyle dikkat çeken şirketten gelen açıklama, yatırımcıların gözünü yeniden yapılandırma sürecine çevirdi. Piyasalar şimdi Borlease’in ödeme planına ilişkin atacağı adımları ve finansal yeniden yapılandırma sürecinden çıkacak sonucu yakından takip ediyor.