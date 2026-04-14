Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 14.04.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çıkarılan satış ilanı dikkat çekti. SGK tarafından çok sayıda ilde taşınmazlar satışa konulurken, İzmir'de 22 taşınmaz satışa konuldu.

En değerlisi Konak'ta!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından İzmir'de 22 taşınmaz satışa konuldu. En değerlisi ise İzmir'in Konak ilçesi, Umurbey Mahallesi, 7868 ada 3 parselde yer alan arsa olarak dikkat çekti. İmar durumu olarak; ticaret + turizm + kültür alanı olarak belirtilen taşınmaz için tahmini satış değeri ise 640 milyon TL olarak belirlendi. Satışa konu olan diğer taşınmazların; 15 tanesi Bergama, 3 tanesi Çeşme, 1 tanesi Bayındır, 1 tanesi Bayraklı, 1 tanesi Konak ve 1 tanesi de Seferihisar'da yer alıyor. Satışa konulan 22 taşınmazın toplam bedeli ise 2 milyar TL'ye yakınlığıyla dikkat çekiyor.

İhaleye nasıl başvurulacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına e-Devlet ile https://sgk.gov.tr/ sitesinde ihaleler sekmesinde bulunan “Gayrimenkul Satış İhaleleri” içerisinde yer alan https://net.sgk.gov.tr/EIhale/ adresine giriş yapılarak ihaleye başvuru yapılabilmekte.