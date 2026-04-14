Son Mühür / Osman Günden - İzmir siyasetinde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. AK Parti cephesi ile Büyükşehir cephesi arasındaki gerilim başka bir boyuta ulaşmış durumda. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı hedef alırkne, İzmirlilere de seslendi.

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın açıklaması şu şekilde:

"İZMİR İÇİN AYDINLIK YARINLAR

Kıymetli İzmirliler, bu kahraman şehrin evlatları, demokrat İzmir’in güzel insanları…

Bugün artık susma değil; şehrimizin kaderini kendi koltuk sevdasına ve sığ hesaplarına kurban edenlere karşı, gerçekleri açık açık konuşma vaktidir!

Bu sözlerimiz; yıllardır Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasına sığınıp bu güzelim şehri hizmetsizliğe ve karanlığa mahkûm eden o köhnemiş CHP zihniyetine karşı, İzmir halkının sokaklardan yükselen haklı isyanıdır.

İş bilmez liyakatsiz CHP yönetimi; şunu iyi bilin ki, İzmir halkının size artık inancı kalmadı!

O içi boş yalanlarınızı her gün milletin önünde yüzünüze vuracağız.

Buradan açıkça söylüyorum: Cemil Tugay, artık söylediğin yalanlar senin de benim de boyumu aştı!

Koskoca İzmir'i nasıl bir hizmet enkazına çevirdiğinizi, yerel yönetimdeki o beceriksizliğinizi tüm Türkiye gördü.

Eskiden bu halinize acıyorduk ama artık tüm İzmirlilerin sabrı taştı.

O kibirli tavırlarınızı ve vatandaştan kopuk siyasi hezeyanlarınızı bir kenara bırakın, haddinizi bilerek oturun!

Siz gerçekleri duydukça panikliyorsunuz; ama ne yaparsanız yapın, ben İzmir’in hakkını ve İzmir'in gerçeklerini sonuna kadar savunacağım.

Millete tepeden bakan, İzmir'in o özgür ve demokrat ruhunu hiç anlamayan o sentetik siyasetçilerinize yalakalık yapmaya devam edin.

Ama kurduğunuz o ucuz kumpaslar ve güvendiğiniz o sırça köşkler, demokrat İzmir'in iradesiyle başınıza yıkılacak.

İşi ehline vermeyen bu halinizle siz sadece İzmir'in yüz karası değil, tarihe geçmiş bir siyaset maskarası oldunuz!

İçine düştüğünüz bu çaresizlikten ve siyasi iflastan sizi hiçbir şey kurtaramaz.

Aklınıza şunu iyi kazıyın: Atatürk'ün mirasını yiyip bitiren bu yapınızla, şu an yaşadığımız bu dönem, İzmir'in katlanacağı son CHP dönemi olacaktır!

Değerli İzmirli Hemşehrilerim;

Bu kavga şahsi değil, tarihi bir kavgadır!

Kendi menfaati için İzmir'i karanlığa hapsedenler ile;

Gazi Mustafa Kemal'in,

Celal Bayar'ın,

Adnan Menderes'in yaktığı meşaleyle

İzmir'i aydınlık yarınlara taşıyanların kavgasıdır!

İzmir; sahtekârlara, liyakatsizlere ve onları var eden bu bozuk siyasi düzene teslim edilemeyecek kadar büyük bir sevdadır.

Bizler, demokrat İzmir'in tüm insanlarıyla omuz omuza verip bu çürümüş zihniyeti yıkacağız.

Biz haklıyız!

Biz kazanacağız,

Demokrat İzmir kazanacak!

Tarih: 13.04.2026"



