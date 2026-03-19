Ramazan Bayramı'nın birinci günü aynı zamanda Şevval ayının ilk gününe denk geliyor. Bayram sevincinin ardından ibadet bilincini sürdürmek isteyen Müslümanlar, bu ay içinde Şevval orucu tutarak manevi kazanımlarını artırma fırsatı buluyor. Peki Şevval orucu ne zaman tutulacak ve fazileti nelerdir?

Şevval ayı nedir?

Şevval, Arapça'da yukarı kalkmak, yükselmek ve kaldırmak anlamlarına gelen "şevl" kökünden türeyen bir kelime. Hicri takvimde Ramazan'dan sonra gelen ve Zilkade ayından önce yer alan 10. ay olarak biliniyor. Bu ay, Ramazan döneminde kazanılan manevi disiplinin devam ettirilmesi açısından önemli bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

2026 Şevval orucu ne zaman tutulacak?

2026 yılında Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Bayramın birinci günü oruç tutmak yasak olduğundan, Şevval orucu en erken bayramın bittiği 23 Mart 2026 Pazartesi gününden itibaren tutulmaya başlanabilir. Altı günlük oruç peş peşe tutulabileceği gibi, ay içinde aralıklarla da tamamlanabiliyor.

Şevval orucunun fazileti nedir?

Şevval orucunun fazileti Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hadislerinde açıkça belirtiliyor. Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor: "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." Buna göre bir aylık Ramazan orucunun ardından Şevval'de altı gün daha oruç tutan kişi, toplam 36 günlük ibadetiyle tüm yılı oruçlu geçirmiş kadar sevap kazanıyor.

Şevval orucu tutarken nelere dikkat edilmeli?

Şevval orucu nafile bir ibadet olduğundan zorunlu değil ancak tutulması şiddetle tavsiye ediliyor. Bayramın ilk günü kesinlikle oruç tutulmaması gerekiyor. Ramazan'dan kaza borcu olanların öncelikle kaza oruçlarını tamamlaması öneriliyor. Altı günlük oruç art arda tutulabileceği gibi, Şevval ayı boyunca farklı günlere de dağıtılabiliyor.