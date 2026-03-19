Perihan Koca Doğan, siyasi kariyerinin yanı sıra öğretmenlik geçmişi ve sivil toplum çalışmalarıyla tanınan bir isim. Meclisteki aktif tutumu ve komisyon konuşmalarıyla adından söz ettiren Koca hakkında merak edilen tüm detaylar şu şekilde.

Perihan Koca kimdir?

Perihan Koca, 25 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 38 yaşında olan Koca, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde özel eğitim ve zihin engelliler öğretmeni olarak görev yaptı.

İstanbul'da öğretmenlik görevini sürdürürken 2017 yılında çıkarılan 686 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile meslekten ihraç edildi. İhraç sonrası siyasi faaliyetlerine yoğunlaşan Koca, Toplumsal Özgürlük Partisi'nin (TÖP) kurucuları arasında yer aldı ve parti sözcüler kurulu üyeliği görevini üstlendi.

Perihan Koca'nın siyasi kariyeri

Perihan Koca, gençlik yıllarından itibaren öğrenci hareketi, sosyalist hareket ve kadın hareketinin içinde aktif rol aldı. Özgürlükçü Gençlik Dernekleri, Kampüs Cadıları ve Mor Dayanışma gibi oluşumların kurucuları arasında yer alan Koca, aynı zamanda Ekoloji Birliği'nin kurucu üyeleri arasında bulunuyor.

2023 genel seçimlerinde Yeşil Sol Parti listesinden Mersin 2. sıra milletvekili adayı olarak yarışan Koca, seçimi kazanarak TBMM'ye girdi. Halen DEM Parti Mersin milletvekili olarak görev yapan Koca, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Çevre Komisyonu üyesi olarak yasama faaliyetlerini sürdürüyor.

Perihan Koca'nın gazetecilik ve yazarlık çalışmaları

Siyasetin yanı sıra yazarlık alanında da aktif olan Perihan Koca, Toplumsal Özgürlük ve Yeni Yaşam gazetelerinde, Feminerva dergisinde ve ElYazmaları sitesinde yazılar kaleme aldı. Sosyalist feminizm, ekoloji, hayvan hakları ve insan hakları konularında çeşitli konferans ve sempozyumlarda sunumlar gerçekleştirdi.