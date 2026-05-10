Ankara ve Riyad hattında yürütülen yoğun diplomasi trafiği, iki ülke vatandaşlarının seyahat prosedürlerini doğrudan etkileyecek yeni bir aşamaya ulaştı. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin üçüncü toplantısı, bürokratik engelleri kaldıran tarihi bir adıma sahne oldu.

BAKAN FİDAN İMZAYI ATTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Konsey toplantısının hemen ardından düzenlenen törenle, devlet görevlilerini yakından ilgilendiren vize serbestisi kararı kağıda döküldü. Söz konusu düzenleme, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma" adıyla resmi kayıt altına alındı.

BÜROKRATİK ENGELLER ORTADAN KALKIYOR

Diplomatik kaynaklar, atılan bu imzanın Ankara ve Riyad arasındaki siyasi ve ekonomik bağları daha da kuvvetlendireceğini aktardı. Yeni kararla birlikte, her iki ülkenin diplomatik ve hususi pasaport taşıyan vatandaşları, karşılıklı ziyaretlerinde konsolosluk kapılarında vize bekleme derdinden kurtulacak.

YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle geçiş süreçleri hızlanırken, bu adımın ticari ve diplomatik temasları ciddi oranda artırması bekleniyor. Seyahat kısıtlamalarının esnetilmesi, iki başkent arasındaki iş birliği trafiğini çok daha dinamik bir yapıya kavuşturacak.