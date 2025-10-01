Türkiye'deki şeker tüketicisi sanayi kuruluşlarından gelen şikayetler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı acil eylem planı hazırlamaya itti. Özellikle kamuya ait şeker fabrikalarından temin edilen şekerlerde rastlanan 'metal kalıntısı' sorununun, üretim bantlarını durdurarak firmalara ciddi zaman ve maliyet kaybı yaşattığı belirtildi. Konunun İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) çatısı altında gündeme gelmesi üzerine, Bakanlık yetkilileri derhal denetim ve çözüm süreci başlatacaklarını açıkladı.

Üretim hatları sürekli duruyor

Gündem, İstanbul Ticaret Borsası'nın (İSTİB) Güvenilir Ürün Platformu desteğiyle düzenlediği bir toplantıda çarpıcı bir şekilde açıldı. İSTİB Meclis Üyesi Muhammet Ali Kılıç, şeker kullanan firmalar olarak karşılaştıkları en büyük sorunun, ürün kalitesini düşüren ve üretimi engelleyen 'metal kalıntısı' olduğunu kaydetti. Kılıç, sorunun kaynağına işaret ederek, "Genellikle devlet fabrikalarından gelen şekerlerde bu metal kalıntısı sorunuyla karşılaşıyoruz. Özel sektör fabrikalarından gelen şekerler nispeten daha az sorunlu. Örneğin, özel bir tesisten gelen 25 tonluk şekeri kısa sürede işlerken, devlet fabrikalarından gelen aynı miktardaki şeker, metal dedektörlerinin hattı sürekli kesmesi nedeniyle çok uzun sürüyor," diyerek durumun vahametini gözler önüne serdi. Kılıç, yetkililere seslenerek, bu tesislerde kalıcı bir sistem kurulup bu sorunun neden çözülemediğini sordu.

Özel sektör örnek alınmalı

Sektör temsilcilerinden Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Can da sorunun teknik olarak çözülebilir olduğunu vurguladı. Can, metal kalıntısının önlenmesi için gerekli yatırımın maliyetinin yüksek olmadığını belirterek, "Bu, ciddi bir bütçe gerektirmiyor. Özel sektör fabrikalarının birçoğu bu yatırımları zaten yapmış durumda ve bu konuda son derece dikkatliler. Şeker içindeki metal kalıntılarını engellemek için gerekli önlemler rahatlıkla alınabilir. Bu konuda bize düşen bir görev olursa, gereğini yaparız," şeklinde görüş bildirdi. Bu açıklama, kamu fabrikalarındaki yatırım eksikliğinin sorunun temel nedeni olabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Bakanlıktan anında talimat

Şikayetlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hızlı bir yanıt geldi. Şeker Dairesi Başkanı Mümtaz Sinan, sektörün izlenmesi ve denetlenmesi görevi gereğince sorunların çözümü için derhal adım atacaklarını kaydetti. Sinan, "Sektörden gelen bu önemli metal kalıntısı şikayetleri üzerine hemen harekete geçiyoruz. Arkadaşlarımızı, tüm şeker fabrikalarında bu sorunun kaynağını araştırmak ve çözüm yolları üretmek üzere ivedilikle talimatlandıracağız," dedi.