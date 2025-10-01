Yunanistan'da hükümetin planladığı iş hukuku reformlarına karşı işçi sendikaları tek ses oldu. Kamu ve özel sektör çalışanlarının ortak çağrısıyla düzenlenen 24 saatlik genel grev nedeniyle ülke genelinde ulaşım felç oldu, ticari ve kamu hizmetleri durma noktasına geldi. Başkent Atina başta olmak üzere birçok kentte kitlesel gösteriler ve protesto yürüyüşleri düzenleniyor.

Ulaşımda kilitlenme: Feribotlar ve tren seferleri durdu

İş yasasında yapılması öngörülen değişikliklere tepki olarak gerçekleştirilen grev, özellikle ulaşım sektöründe hissedildi. Sabah saatlerinden itibaren ülkenin tüm ana limanlarında feribotlar bağlı kaldı, adalar ve anakara arasındaki deniz ulaşımı tamamen durdu. Benzer şekilde, şehirlerarası ve banliyö tren seferleri grev nedeniyle yapılamadı. Başkent Atina'da ise taksiler hizmet vermezken, otobüs, tramvay ve metro hatları da gün boyunca kısıtlı seferlerle faaliyet göstererek günlük hayatı zorlaştırdı.

Protesto dalgaları ve kitlesel yürüyüşler

Genel grevin sadece bir iş bırakma eylemi olmanın ötesine geçeceği bildirildi. Sendikalar ve işçi örgütleri, hak kayıplarına neden olacağını savundukları yasa değişikliklerini protesto etmek amacıyla ülke çapında geniş katılımlı eylemler düzenliyor. Başkent Atina'da iki ayrı büyük yürüyüş organize edilirken, işçilerin ve memurların katılımıyla şehrin ana meydanlarına doğru protesto dalgaları başladı. Ayrıca Selanik, Patras ve Girit gibi ülkenin farklı şehirlerinde de yerel sendikaların çağrısıyla benzer gösterilerin yapıldığı aktarıldı.

Hükümet ve sendikalar arasında gerginlik

Genel grev, hükümet ile işçi temsilcileri arasındaki gerginliği zirveye taşıdı. Hükümet, yasa değişikliklerinin ekonomiyi canlandıracağını ve esnekliği artıracağını savunurken, sendikalar ise bu adımların iş güvencesini zedeleyeceğini ve çalışanların haklarını kısıtlayacağını iddia ediyor.