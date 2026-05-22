Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlıği için tercih ettiği isim olan Atakan Sönmez

''Sayın Genel Başkan hiçbir zaman gerginliğin tarafı olmamıştır, olmayacaktır da.

Gerginliğe fırsat verecek bir adımın da tarafı olmayacaktır. Bundan sonraki süreç sakinlikle, olgunlukla tam da Kemal Kılıçdaroğlu siyasetine uygun şekilde işleyecektir'' mesajı vermesine rağmen CHP Genel Merkezi'nde tansiyon düşmüyor.

Özel'in hamlesine karşı hamle...



Özgür Özel ve kurmaylarının mutlak butlan kararının iptali için attığı adım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamlesiyle boşa çıkarıldı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Özgür Özel yönetimindeki mevcut yönetimin tedbirin kaldırılması için Yargıtay'a yaptığı başvuruda imzası bulunan CHP'nin avukatları Mehmet Can Keysan, Çağlar Çağlayan ve Hazar Kardaş'ın azledildiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun talimatı sonrası Özgür Özel adına Yargıtay'a yapılan başvurunun geri çekildiği belirtiliyor.



Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki hamlesi ne?



Basın danışmanı Atakan Sönmez'in ifadesine göre Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararı, Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi.

Genel Merkez'in avukatlarının azlinden sonra sıradaki adımın CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesaplarıyla banka hesaplarının yönetiminin Özgür Özel ve kurmaylarından alınarak Kılıçdaroğlu ekibine geçmesi olduğu belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu ekibinin yol haritasında Özgür Özel ve arkadaşlarının terk etmeyeceklerini duyurduğu CHP Genel Merkezi'nde işgalci konumuna düşmeleri olduğuna dikkat çekiliyor.



Kılıçdaroğlu'ndan Önder Sav'a veto...



CHP'deki kamplaşmada ilk günden bu yana Kılıçdaroğlu'na destek veren Barış Yarkadaş,

''Özgür Özel arkadaşlarıyla durum değerlendirmesi yaptı ve Kemal Bey’e aracı olarak Önder Sav’ın gönderilmesi konusunda aralarında uzlaşıya vardılar.

Fakat Kemal Bey, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in dışında herhangi bir kimseyle görüşmeyi kabul etmiyor.

Kemal Bey artık Özgür Özel’i bekliyor'' bilgisini paylaştı.