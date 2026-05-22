İzmir'in en büyük marketleri, ulusal devlerin yanı sıra kentin köklü aile şirketleri ve kooperatif girişimlerinden oluşuyor. Son yıllarda perakende sektöründe yaşanan ekonomik değişimler ve dijitalleşme hamleleri, bu yerel zincirlerin hem şube sayılarını artırmasını hem de depo tipi büyük mağazacılık formatına geçiş yapmasını hızlandırıyor.

Yerel perakende devleri

Kentin alışveriş kültüründe en derin izleri bırakan markaların başında, uzun yıllardır Ege genelinde yaygın şube ağı kuran Pehlivanoğlu geliyor. Bölünme süreçlerinin ardından farklı isimlerle yollarına devam eden aile temsilcileri, İzmir'in her köşesinde tüketicilere hizmet sunmaya devam ediyor. Benzer şekilde hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan Başdaş Market ise satın alma hamleleriyle şube sayısını katlayarak kentin en güçlü yerel oyuncularından biri haline geliyor.

Taze et, sebze ve meyve tedarikinde yerli üreticiyi destekleyen bu marketler, İzmir halkının güvenini kazanmayı başarıyor. Şehir genelinde yarattıkları istihdam ve yerel üreticilere sağladıkları pazar desteği, bu büyük zincirlerin sadece birer ticarethane değil, kentin ekonomik çarklarının önemli birer parçası olmasını sağlıyor.

Yeni nesil gross marketler

Gıda enflasyonu ve değişen tüketici talepleri, İzmir'de büyük metrekareli gross market konseptine olan ilgiyi artırıyor. Kentteki yerel perakendeciler, ulusal toptancı marketlerin rekabetine karşı güçlerini birleştirerek Tanzim Gross gibi dev ortaklık girişimlerine imza atıyor. Çok sayıda yerel market zincirinin bir araya gelmesiyle doğan bu dev depolar, tüketicilere hem toptan hem de perakende fiyat avantajı sunarak yoğun ilgi görüyor.

Belediye iştiraki olarak faaliyet gösteren İZMAR şubeleri de sağlıklı gıdaya uygun fiyatla ulaşmak isteyen İzmirlilerin ilk adresleri arasında bulunuyor. Geniş otoparkları, zengin ürün çeşitliliği ve aile bütçesine katkı sağlayan toplu alışveriş imkanlarıyla bu büyük mağazalar, kentin modern perakende çehresini şekillendirmeye devam ediyor.