Son Mühür/ Osman Günden- Seferihisar Belediyesi ve İzmir Barosu’nun ortaklaşa yürüttüğü vizyon projelerden biri olan adli yardım hizmeti, ilçede sosyal belediyeciliğin en somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Hukuki süreçlerin karmaşıklığı ve ekonomik maliyetleri karşısında vatandaşların yanında yer almayı hedefleyen bu iş birliği, hak arama hürriyetini tabana yayıyor. Hafta başlarında düzenlenen buluşmalarla, Seferihisarlıların hukuki çıkmazlarına profesyonel çözümler üretilirken, yerel yönetim ve baronun sunduğu bu rehberlik hizmeti ilçede büyük bir boşluğu dolduruyor.

Kent belleği ve anı evi hukuk danışmanlığına ev sahipliği yapıyor

Proje kapsamında İzmir Barosu bünyesinde görev yapan deneyimli hukukçular, her hafta Pazartesi günü Seferihisar Belediyesi Kent Belleği ve Anı Evi’nde vatandaşlarla bir araya geliyor. Tarihi dokusuyla bilinen bu merkezde kurulan danışmanlık masaları, özellikle avukatlık ücretlerini karşılama noktasında maddi imkansızlık yaşayan bireyler için hayati bir işlev görüyor. Hukuki bir labirentte yolunu bulmaya çalışan vatandaşlar; aile hukukundan iş kazalarına, miras ihtilaflarından velayet davalarına kadar geniş bir yelpazede uzman görüşü alarak süreçlerini nasıl yöneteceklerini öğreniyorlar.

Sosyal belediyeciliğin hukuki boyutu: Hak arama rehberliği

Adli yardım mekanizması, yalnızca basit bir bilgilendirme faaliyeti olarak kalmayıp, ihtiyaç duyulan hallerde İzmir Barosu Adli Yardım Bürosu üzerinden davanın takibine kadar uzanan bir destek sürecini kapsıyor. Birebir yapılan görüşmelerde vatandaşlara boşanma, nafaka, şiddet vakaları ve çalışma hayatından doğan hak ihlalleri gibi kritik konularda yol haritası çiziliyor. Bu sayede Seferihisarlılar, yargı sistemindeki haklarını öğrenerek kendilerini daha güvende hissetme fırsatı yakalıyor.

Başkan Yetişkin: “Kadın hakları ve adalete erişim kırmızı çizgimizdir”

Hizmetin önemine değinen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, belediyelerin sorumluluğunun sadece fiziksel altyapıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Adaletin eşit bir şekilde dağıtılmasının toplumsal huzurun anahtarı olduğunu belirten Yetişkin, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusundaki duruşlarını net bir şekilde ifade etti. Şiddetin ve her türlü eşitsizliğin karşısında durduklarını dile getiren Başkan Yetişkin, hiçbir kadının hukuki süreçlerde kendini sahipsiz hissetmemesi için bu tarz dayanışma ağlarını güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

İzmir barosu ile güçlü iş birliği ve sosyal destek vizyonu

Adli yardım hizmetinin ilçedeki sosyal barışa katkı sunduğunu ifade eden Başkan Yetişkin, İzmir Barosu’na ve projeye emek veren tüm avukatlara şükranlarını sundu. Sosyal belediyecilik vizyonuyla hareket ederek, vatandaşların hayatına dokunan her türlü projenin destekçisi olacaklarını hatırlatan Yetişkin, danışmanlık hizmetinin sürekliliğinin altını çizdi. Her Pazartesi günü devam eden bu hizmet, hukuki haklarını savunmak isteyen ancak nereden başlayacağını bilmeyen tüm Seferihisarlılar için güvenli bir kapı olmaya devam ediyor.