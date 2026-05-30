Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Şavklı Deresi’nde hem tarihi dokuyu gözü gibi koruyan hem de sel riskini tarihe gömen dev bir operasyona imza atıyor. Geçen yıl metrekareye düşen 138,6 kilogramlık ekstrem yağışta, dere yatağına sürüklenen ağaçlar denize giden yolu tıkamıştı. Tarihi taş köprünün dar kesiti suyu tahliye edemeyince ev ve iş yerlerini çamurlu sular basmıştı. Şefler hemen düğmeye bastı. Anıtlar Kurulu'ndan alınan özel izinle köprünün yanına açılan derivasyon kanalı, derenin su taşıma kapasitesini tam iki buçuk kat artırdı. Sistem tıkır tıkır çalıştı. Son büyük sağanakta Yeni Foça tek bir damla taşkın bile yaşamadı.

865 metreküp ocak taşıyla çelikten barikat

İlk sınavı başarıyla geçen projenin yeni etabında, taşkın sonrası hasar gören dere duvarları ve altyapı unsurları baştan aşağı yenileniyor. Bölgeye tam 865 metreküp ocak taşı yığıldı. Ustalar hummalı bir çalışmayla taşları örerek kagir duvar imalatını sürdürüyor.

Güvenlik sadece sel sularına karşı alınmıyor. Dere kenarında yürüyen vatandaşların can güvenliği için de tam 13 bin kilogram demir boru eritilerek sağlam korkuluklara dönüştürülüyor. Kazı, dolgu ve betonarme kamyonları sahada gece gündüz mekik dokuyor.

Çalışmalar haziran ayının ilk haftasında tamamen noktalanacak.

Tarihi taş köprüye zarar vermek yasak

Projenin en hassas mühendislik doğrusu ise Şavklı Deresi’nin denizle kucaklaştığı noktada gizli. Bölgenin simgesi olan tarihi taş köprüye zarar vermemek adına tüm ağır iş makineleri adeta iğne oyası yapar gibi çalışıyor.

Modern mühendislik, Foça'nın yüzlerce yıllık tarihi kimliğine boyun eğmiş durumda. Bu sayede hem ilçenin silueti ve mazisi korunuyor hem de kış aylarında bölge esnafının kabusu olan taşkın riski kalıcı olarak yerin altına gömülüyor. Yapılan yatırımın toplam bedeli ise 8 milyon 631 bin lirayı buldu. Yeni Foça sakinleri, artık bulutlar karardığında evlerini su basacağı korkusuyla yaşamayacak.

