İzmir’de, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sosyal medya hesapları üzerinden 11 yaşındaki öz kızlarının müstehcen görüntülerini paylaşan anne ve baba hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden yayılan görüntüler sonrasında ihbarlar üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma ortaya çıkan olay tüyleri ürpertti. Yapılan araştırma sonrasında söz konusu görüntülerdeki çocuğun 11 yaşındaki A.A. olduğu tespit edildi. A.A.’nın görüntülerini paylaşan şahısların ise çoğun kendi öz anne ve babası olduğu ortaya çıktı.

Baba cezaevinde, anneye gözaltı

Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen emniyet güçleri baba Y.A.’nın cezaevinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, A.A.’nın annesi G.A’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Çocuk İzlem Merkezi’ne sevk edildi

Anne G.A.’nın gözaltına alınmasının ardından A.A ise koruma altına alındı. İşlemlerin yürütülmesi amacıyla İzmir Çocuk İzlem Merkezi’ne sevk edilen A.A.’nın uzman pedagoglar eşliğinde ifadesinin alınması planlanırken; gerekli koruma tedbirlerinin ise sağlandığı ifade edildi. Olayla ilgili bağlantılı tüm dijital mecralara ise el konuldu.