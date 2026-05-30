Son Mühür/ Beste Temel- Kurban Bayramı’nın getirdiği yoğun hareketlilik, İzmir’in Çiğli ilçesinde hummalı bir temizlik operasyonuna dönüştü. Çiğli Belediyesi, kurban satış ve kesim alanları başta olmak üzere tüm ilçede temizlik ve hijyen standartlarını korumak için ekiplerini sahaya sürdü.

Kesim alanlarında kokuya karşı kesintisiz nöbet

Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayram süresince kurban satış ve kesim noktalarını mercek altına aldı. Ekipler, buralarda biriken atıkları anında toplayarak kötü koku ve çevre kirliliğinin önüne geçti. Çöp konteynerleri sadece boşaltılmakla kalmadı; özel ilaçlarla dezenfekte edilerek olası mikropların yayılması engellendi.

Süreç, koordineli ilerledi. Tankerler dolusu tazyikli suyla yıkanan alanlar, gece geç saatlere kadar süren mesaiyle ertesi güne hazır hale getirildi.

Çiğli sokaklarında 24 saatlik seferberlik

Temizlik harekatı sadece kurban kesim yerleriyle sınırlı kalmadı. İlçe genelindeki tüm mahallelerde çöpler zamanında toplandı, kaldırımlar süpürüldü. Vatandaşların bayram ziyaretlerini temiz bir çevrede yapabilmesi adına yürütülen bu operasyon, halk sağlığını doğrudan korumayı hedefledi.

Belediye ekipleri, gelen her ihbarı değerlendirerek çevre kirliliğine neden olabilecek durumlara anında müdahale etti. Titiz bir çalışma yürütüldü.

Başkan Yıldız: "Mesaimiz kesintiye uğramadı"

Bayram boyunca sahada yürütülen çalışmaları yakından takip eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, personelin gösterdiği özveriye dikkat çekti. Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru bizim her zaman ilk önceliğimiz. Kurban Bayramı gibi yoğun bir dönemde, ilçemizde hiçbir aksaklık yaşanmaması için ekiplerimiz büyük bir sorumluluk üstlendi. Kötü koku ve görüntü kirliliğini tamamen engelledik. Fedakarca çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaşanabilir bir Çiğli için yılın her günü olduğu gibi, bayramda da 7 gün 24 saat görevimizin başındaydık."

