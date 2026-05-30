Son Mühür/ Merve Turan- Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Cuma günü, Kiraz ilçesine çıkarma yapan Başkan Tugay, takım elbiseyi bir kenara bıraktı. CHP Kiraz İlçe Başkanlığı'nda Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Tugay, birlik beraberlik mesajları verdi. Ancak ziyaret sadece salon toplantılarıyla sınırlı kalmadı. Başkan, köyleri tek tek gezdi, çocuklara harçlık dağıttı ve doğrudan sahaya, üreticinin yanına indi. Kirazlıların taleplerini yerinde dinleyen Tugay, ilçenin kaderini değiştirecek yol sözünü de bizzat tarlada verdi.

Asfalt kapasitesi iki katına çıkarıldı

Kirazlıların en büyük dertlerinden biri olan bozuk yollar için müjdeyi veren Dr. Cemil Tugay, geri sayımın başladığını duyurdu. Geçtiğimiz dönemi kurumsal altyapıyı sağlamlaştırmak ve belediyeyi yeniden yapılandırmakla geçirdiklerini belirten Tugay, "Asfalt üretim kapasitemizi tam iki katına çıkardık. Arkadaşlarım sadece yağmurların dinmesini bekliyordu. Haziran ayında Kiraz'ın dört bir yanında dev bir asfaltlama seferberliği başlatıyoruz. Önümüzdeki 3-5 ay içinde yollar tamamen rahatlayacak, endişeniz olmasın" diye konuştu.

İlçenin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının tamamlanarak askıya çıktığını da ekleyen Tugay, Kiraz'ın altyapı sorunlarını kökten çözeceklerini vurguladı.

Cemil Tugay patates topladı

Başkan Tugay’ın ziyaretindeki en renkli anlar ise patates tarlasında yaşandı. Üretici kadınların yanına giden Tugay, eline sepeti alarak onlarla birlikte patates topladı.

Kadın işçiler, ilçede tarımdan başka iş kollarının da açılmasını ve patatesin değerini artıracak tesislerin kurulmasını talep etti. Köylülerin yol ve su isteklerine "Kiraz'ımıza çok iyi bakacağız, hiç merak etmeyin" yanıtını veren Tugay, kurmaylarına tarımsal kalkınma için yeni projeler geliştirilmesi talimatını verdi.

Harabe Türbe ve halı sahaya yakın markaj

Yeniköy, Haliller, Mersinlidere ve Kaleköy mahallelerini de ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, buralarda hem hayvancılık yapan üreticilerle buluştu hem de susuzluk ve kuraklık tehdidine karşı yürüttükleri çalışmaları aktardı. Haliller Mahallesi'nde cuma namazını kılan Tugay, ardından mahallede bulunan ve kullanılamaz durumdaki halı saha ile bakımsızlıktan harabeye dönen Kara Halil Bey Türbesi’ni inceledi.

Tugay, mart ayında bir vatandaşın kendisine uğur getirmesi için hediye ettiği marteniçka bilekliğini de bu türbenin yanındaki ağaca bağlayarak dilek diledi. İncelemelerin ardından bölgedeki tarihi ve sosyal alanların hızla ayağa kaldırılması için belediye ekipleri harekete geçirildi.