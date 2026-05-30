Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kumar bağımlılığının ulaştığı boyutlara dikkat çekerek sert açıklamalarda bulundu. Özkan, bir haber paylaşımını alıntılayarak, kumarın bireyler ve aileler üzerinde yarattığı yıkıcı etkilere vurgu yaptı.

Paylaşımında, kumar nedeniyle yüksek miktarlarda borçlanan kişilerin yaşadığı mağduriyetleri örnek gösteren Özkan, “Milletin iflahını kesen yasal, sanal her türlü kumar derhal yasaklanmalıdır” ifadelerini kullandı. Özkan’ın açıklaması, son dönemde özellikle internet üzerinden oynanan bahis ve şans oyunlarına yönelik artan tartışmaların gölgesinde geldi.

Birçok kişi zarar görüyor

Alıntıladığı haberde, kumar bağımlılığı nedeniyle maaşının katbekat üzerinde borçlanan vatandaşların yaşadıkları sıkıntılar yer aldı. Borçlarını ödeyebilmek için tefecilere yönelmek zorunda kaldıklarını ifade eden kişilerin anlatımları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ailelerin birikimlerini kaybettiği, ev ve araç satışlarının yaşandığı, birçok kişinin psikolojik ve ekonomik açıdan büyük zarar gördüğü yönündeki paylaşımlar dikkat çekti.

Kumar bağımlılığının yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorun haline geldiğini söyleyen CHP'li Özkan, devletin daha kapsamlı önlemler alması gerektiğini belirterek, hem yasal hem de dijital platformlardaki kumar faaliyetlerinin yasaklanması çağrısında bulundu. Özkan’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.