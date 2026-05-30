Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediyesi, küresel iklim krizine karşı su kaynaklarını güvence altına almak için vites yükseltti.

Belediye, "Mavi Su Verimliliği Belgesi" almak adına resmi hazırlıklarını tamamlamak üzere. Su Verimliliği Yönetmeliği kriterlerini harfiyen yerine getirmeye çalışan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde dev bir farkındalık zirvesi topladı. Etkinlikte teorik eğitimlerin ötesine geçildi; suyun her bir damlasının korunması için mahalle düzeyinde yapılabilecek hamleler masaya yatırıldı.

Süreç sadece evrak üzerinde ilerlemiyor. Belgelendirmenin en hayati adımı, halkı bu harekete dahil etmekten geçiyor.

Atık kumaşlar podyuma çıktı

Zirvenin en çok konuşulan, salonu hınca hınç dolduran anı ise miniklerin sahne aldığı anlardı. Malazgirt İlköğretim Okulu Masal Anasınıfı öğrencileri, tamamen tekstil atıklarından tasarlanan kıyafetlerle podyumda yürüdü.

Geri dönüşüm defilesi izleyenlerden tam not aldı. Rengarenk atık kumaşlarla dans eden çocukların performansı, sürdürülebilir çevre bilincinin anaokulu seviyesinde ne kadar kalıcı bağlar kurabileceğini herkese kanıtladı. Salon ayakta alkışladı. Küçük yaşta kazanılan bu farkındalık, gelecekteki su krizlerini önlemenin en güçlü anahtarı olarak görülüyor.

Mutfaktaki çöpler toprağa hayat verecek

Etkinlik alanında kurulan kompost yapım atölyesi de büyük ilgi gördü. Uzmanlar, evsel ve organik atıkların çöpe atılmak yerine nasıl verimli birer gübreye dönüştürülebileceğini canlı örneklerle gösterdi.

Bu yöntemle hem çöp dağlarının önüne geçiliyor hem de toprağın nem tutma kapasitesi artırılarak sulamada büyük tasarruf sağlanıyor. Yani mutfaktaki patates kabuğu bile su kaynaklarını korumak için bir silaha dönüşebiliyor.

Bornova Belediyesi yetkilileri, su yönetiminde yerel yönetimlerin öncü olmak zorunda olduğunu saklamıyor. Yetkililere göre bu çalışmalar bir lütuf değil, gelecek kuşakların yaşam hakkını korumak adına yerine getirilmesi zorunlu, büyük bir sorumluluk. Eğitimlerin ve saha uygulamalarının tüm ilçeye yayılması hedefleniyor.

