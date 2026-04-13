Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in ulaşım ağını modernize etmek ve sürüş güvenliğini en üst seviyeye taşımak amacıyla başlatılan altyapı seferberliği, Buca ilçesinde hız kazandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, bölgede yürütülen kapsamlı sıcak asfalt serim ve yol rehabilitasyon çalışmalarını yerinde denetledi. İki belediyenin stratejik iş birliğiyle yürütülen projeler, ilçenin kronikleşen yol sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi ve modern bir kent dokusu oluşturmayı amaçlıyor.

Ana arterlerde ve mahalle aralarında asfalt mesaisi

Buca’nın trafik yükünü taşıyan ana arterlerde başlatılan dönüşüm hamlesi, kentin dört bir yanına yayılmış durumda. Menderes ve Uğur Mumcu caddelerinde başarıyla tamamlanan yenileme işlemlerinin ardından ekipler; Laleli, İnkılap, Kozağaç ve Atatürk mahallelerinde çalışmalarına ağırlık verdi. Teknik ekiplerin yoğun bir tempoyla sürdürdüğü mesai, sadece estetik bir görünüm değil, aynı zamanda güvenli ve kesintisiz bir trafik akışı vaat ediyor. Saha ziyareti kapsamında Atatürk Mahallesi 63 Sokak’taki uygulama alanını inceleyen başkanlar, projelerin her aşamasını yakından takip ederek mahalle sakinlerinin geri bildirimlerini bizzat dinledi.

İş birliğinin gücü: Altı ayda kilometrelerce yeni yol

Yatırımların sahadaki yansımalarını değerlendiren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Büyükşehir Belediyesi ile yakalanan uyumun ilçeye hizmet olarak döndüğünü ifade etti. Bucalı vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için omuz omuza çalıştıklarını belirten Duman, ilçedeki Asfalt Plent Tesisi’nin İZBETON ortaklığıyla tam kapasite çalışmaya başladığını duyurdu. Bu hamle sayesinde asfalt üretim kapasitesinin arttığını vurgulayan Başkan Duman, önümüzdeki altı aylık süreçte Buca genelinde kilometrelerce uzunluktaki yol ağının baştan aşağı yenilenerek konforlu hale getirileceğini müjdeledi.

"Buca’nın altyapı standartlarını zirveye taşıyacağız"

İzmir genelinde yüksek standartlı üstyapı hedefinden taviz vermediklerini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca özelinde yürütülen projelerin kentsel dönüşümün bir parçası olduğunu vurguladı. İlçenin sosyal ve ekonomik yaşamını canlandırmak için altyapı kalitesinin kritik önem taşıdığını belirten Tugay, tüm çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda, aksama yaşanmadan tamamlanacağını söyledi. Büyükşehir’in teknik imkanlarını Buca’nın ihtiyaçlarıyla birleştirdiklerini ifade eden Tugay, ilçenin çehresini değiştirecek yatırımların kararlılıkla süreceğini kaydetti.