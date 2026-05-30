Son Mühür- İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programı yoğun katılım ve büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Programda partiye katılan yeni üyelere rozetleri İlçe Başkanı İbrahim Kaya ve Dilek Acar Güleç tarafından takıldı.

Bayramlaşma programında birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verilirken, partiye üye olmak ve birlikte mücadele etmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti. Teşkilata özelden mesaj atan, yanlarında olduğunu belirten ve desteklerini ileten vatandaşların samimi mesajlarının da kendilerine güç verdiği ifade edildi.

Kaya: Her geçen gün büyüyen aile oluyoruz

İlçe Başkanı İbrahim Kaya, “Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, desteği ve güzel mesajları bizlere güç veriyor. Ödemiş’te her geçen gün büyüyen bir aile oluyoruz. Birlikte mücadele etmek isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık” dedi. Dilek Acar Güleç ise yaptığı konuşmada, “İnsanlarımızın umuda sahip çıkması, birlikte mücadele etme isteği bizleri daha da motive ediyor. Memleket meselesini dert edinen, çocuklarımızın geleceği için taşın altına elini koymak isteyen herkesi aynı dayanışma ruhuyla yan yana görmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programı, vatandaşlarla yapılan sohbetler ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.