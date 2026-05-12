Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü ve Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği ortaklığıyla Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda düzenlenen turnuva, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk’ün açılış hamlesiyle başladı.

Dereceye girenler belli oldu

Dört ayrı yaş grubunda (8, 10, 14 ve 18 yaş altı) gerçekleştirilen turnuvada sporcular, dereceye girebilmek için iki gün boyunca yoğun çaba sarf etti. Büyük çekişmelere sahne olan 18 yaş ve altı kategorisinde Mehmet Bartu Şahin şampiyonluk ipini göğüslerken, Batın Efe Aydoğan ikinci, Mehmet Berat Asri ise üçüncü oldu. 14 yaş ve altı klasmanında Yusuf Kaan Ünsal birinciliğe uzanırken, onu Oğuz Tekin ve Mete Dağgül takip etti. 10 yaş ve altı grubunda Arda Topçuoğlu zirveye yerleşirken, Özgür Aslanboğa ikincilik, Yusuf Kenan Mirzaoğlu ise üçüncülük kupasının sahibi oldu. Küçüklerin hamle yaptığı 8 yaş ve altı kategorisinde ise Emir Karaca birinci, Baran Hışır ikinci, Gökçe Ayla Güneş üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvada genel sıralamanın yanı sıra özel kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu. En İyi Yerel (Aliağalı) Sporcu kategorisinde; 18 yaş ve altında Mehmet Bartu Şahin, 14 yaş ve altında Yusuf Kaan Ünsal, 10 yaş ve altında Yusuf Kenan Mirzaoğlu, 8 yaş ve altında ise Süleyman Kağan Yaşar kendi yaş gruplarının en başarılı isimleri oldu. Rating puanı bulunmayan sporcular arasında yapılan değerlendirmede Sebahattin Emir Kirişçi, İkra Duru Uysal, Habip Efe Akçe ve Alper Yıldız kategorilerinde birincilik elde etti. Kadın sporcular klasmanında ise 18 yaş ve altında Zeynep Dila Darga, 14 yaş ve altında Alisa Özcan, 10 yaş ve altında İpek Ela Nayman ve 8 yaş ve altında Gökçe Ayla Güneş kategorilerini lider tamamlayarak kürsüye çıktı.

Ödüllerini aldılar

Turnuvada başarı gösteren sporcuların ödülleri, düzenlenen törenle protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Dereceye giren isimler ödüllerini; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk ve Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt'un elinden aldı.

Törende ayrıca TSF İzmir İl Temsilcisi Abuzer Altuntaş, TSF Aliağa İlçe Temsilcisi Uğur Yaşar, Baş Hakem Hasan Karaköse ile Aliağa Belediyesi satranç antrenörleri Çiğdem Çetiner ve Tuğrul Yaşar da sporcuların heyecanına ortak olarak madalya ve ödüllerini ulaştırdı.

''Geleceğin dünya şampiyonlarının çıkacağına inanıyorum''

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ödül töreninde yaptığı açıklamada satranç organizasyonlarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, ilerleyen süreçte turnuva sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi:

"Bu tür müsabakaları yıl içerisinde daha sık düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu noktada Satranç Federasyonumuz ve Gençlik Spor Müdürlüğümüzün desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Düzenlediğimiz turnuvalarda mücadele eden çocuklarımız arasından geleceğin dünya şampiyonlarının çıkacağına inanıyorum. Katılım sağlayan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı başarılarından dolayı kutluyorum. Organizasyonda emeği geçen ve görev alan herkese teşekkür ediyorum."