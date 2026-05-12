Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 12.05.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı olan Aşağışakran Mahallesi’nde bulunan bir alan için “3. derece arkeolojik sit” kararı verildi. Kararın, bölgede planlanan doğalgaz altyapı çalışmaları sırasında yapılan incelemeler sonucunda alındığı ifade edildi.

Doğalgaz projesi kapsamında tespit!

Karara göre sürecin, İzmir Şehir İçi Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında Yenişakran bölgesindeki konut ve ticarethanelere doğalgaz arzı sağlanmasına yönelik çalışmalar sırasında başladığı ifade edildi.

İzmir Gaz A.Ş. tarafından iletilen başvuru çerçevesinde bölgede incelemeler yapıldı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda Aşağışakran Mahallesi’nde arkeolojik niteliğe sahip bir alan bulundu.

Resmi Gazete’de yayımlandı!

Tespit edilen alanla ilgili süreç, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından değerlendirmeye alındı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, söz konusu bölgenin karar eki 1/5000 ölçekli kadastro haritasında belirtilen sınırlar içerisinde “3. derece arkeolojik sit alanı” olarak tescil edilmesine karar verildi.