Son Mühür/ Emine Kulak- Milyonlarca emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını merakla beklerken, 2026 yılı için belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 4 bin TL olarak uygulanacak.

Dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri ise yüzde 75 hissesi olanlar 3 bin TL, yüzde 50 hissesi olanlar 2 bin TL, yüzde 25 hissesi olanlar bin TL tutarından faydalanacak.

Türkiye Emekliler Derneği İzmir Şube Başkanı Zekeriya Beypınar, bayram ikramiyesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Emekli perişan”

Emeklilerin aldığı maaşların azlığı nedeniyle aile içinde huzursuzlukların olduğunu söyleyen Beypınar, “Bayram ikramiyeleri nasıl yeterli olacak? 2 bayramdır aynı. 5 bin lira zam yaptım demesini bekliyoruz. Emekliye gelince bütçe olmuyor. Emekli perişan. Ulaşım, gıda, her şey pahalılaştı. Aile içinde huzursuzluk başladı” dedi.

“Bizler için kurban kesmek çok zor”

Kurban fiyatları Asgari ücretin yüzde 10 üzerinde olduğu açıklandı. Emeklilerin kurban alabilmesi yönünde değerlendirmede bulunan Beypınar, “ 33,35 bin liraya bir emekli kurban kesebilecek mi? 20 bin lira maaş al, 35 bin lira kurban kes. Beyaz etin fiyatı bile 300 lira oldu. Bu maaşlarla bağış bile yapılamaz. Bizler için kurban kesmek çok zor” şeklinde konuştu.

“Komisyonda ret veriliyor”

Bayram ikramiyeleri için Meclis’e talepte bulunduklarını söyleyen Beypınar, “TBMM’ye, çalışma bakanlığına çok talepte bulunduk, bulunuyoruz. Parti ayırt etmek istemiyorum ama önerge meclise sunuluyor komisyonda ret veriliyor. Çok kötü durumdayız” dedi.

“Ağzımıza bir parmak bal çalacaklar”

Genel seçimin yaklaşmasıyla maaşların yükseltileceğini düşündüğünü söyleyen Beypınar, “TÜİK başkanının görevden alındığı öne sürüldü ama görevden alınmadı şeklinde de açıklama yapıldı. Kandırmaya çalışmaya gerek yok. Ocak ayında yapılacak zamları düşük gösterdiler, zam vermediler. Haziran ayında açıklayın, emekli zam alacak. TÜİK başkanı yüksek açıklama yapınca görevden aldılar. Haziran ayında enflasyonu düşük açıklayacaklar, Temmuz’da da zam yapmayacaklar. Temmuz ayında da bir şey beklemiyoruz. 2027, 2028 yıllarında maaşlarımızı biraz yükseltecekler, ağzımıza bir parmak bal çalacaklar. Genel seçim için oy isteyecekler. Ama bu durumda emekli düşünmesi gerekiyor. Biz devlete karşı değiliz, devlet hepimiziz. Emeklinin, vatandaşın, esnafın durumu düşünmesi gerekiyor, ne durumdayız değerlendirmesi gerekiyor. Emekli 20 bin lira maaş alacak, 4 bin lira ikramiye vereceksiniz, emekli 4 bin lira ile torunlarına bile harçlık veremeyecek. Bütçemizi zorlardık diyeceksiniz ama diğer tarafta lüks harcamalarınız olacak” diye konuştu.