Son Mühür/Selda Meşe- Türkiye’nin en yeni ve en büyük kent bostanlarından Bornova Belediyesi’nin kent bostanlarında kadınlar, domates, biber ve patlıcan fidelerini toprakla buluştururken uluslararası konukları ağırladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kent bostanlarının kadın emeğini, ekolojik üretimi ve uluslararası dayanışmayı güçlendiren örnek bir model olduğunu söyledi.



Bornova Belediyesi’nin kent bostanlarında toplam 785 kadın üretim gerçekleştiriyor. Doğanlar ve Evka-4 bostanları, kadın üreticilerin en yoğun yer aldığı alanlar arasında bulunuyor. Yağışlı hava nedeniyle toprağın geç kuruduğu Evka-4’te dikimler diğer bostanlara göre daha geç gerçekleştirildi.

Toplam 278 kadının üretim yaptığı Doğanlar Kent Bostanı’nda kadınlara 24 metrekarelik alanlar tahsis edilirken, Evka-4 Kent Bostanı’nda da 247 kadın yaz sezonu üretimine başladı. Kent bostanlarından yararlanan kadınlara sezon öncesinde sebze yetiştiriciliği eğitimleri veriliyor.

Ekolojik üretim modeli

Üretim için gerekli tüm girdiler Bornova Belediyesi tarafından sağlanırken, bakım süreçleri kadın üreticiler tarafından yürütülüyor .Ekolojik üretim modeli sayesinde kadınların sağlıklı gıdaya erişimi desteklenirken, kent bostanları aynı zamanda sosyal dayanışmayı güçlendiren kamusal yaşam alanları olarak da öne çıkıyor.

"Kurduğumuz bu modeli dünyayla paylaşmaktan gurur duyuyoruz"



Uluslararası konukların kent bostanlarına gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Kent bostanlarımız yalnızca üretim yapılan alanlar değil; dayanışmanın, paylaşmanın ve sürdürülebilir yaşamın güçlü örneklerinden biri. Avrupa’dan ve farklı ülkelerden gelen konuklarımızın burada kadın üreticilerimizle birlikte toprağa dokunması bizim için çok değerli. Bornova’da kurduğumuz bu modeli dünyayla paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Kadın emeğini destekleyen, kimyasaldan uzak üretimi teşvik eden ve sağlıklı gıdaya erişimi güçlendiren çalışmalarımızı büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.