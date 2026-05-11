Aliağa Belediyesi tarafından özel ihtiyaçlı bireylerin sportif gelişimini desteklemek amacıyla yürütülen “Özel Eğitim Aşamalı Spor Eğitimi Projesi”, başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Atletizm ve yüzme branşlarında sahneye çıkan özel sporcular, Türkiye şampiyonalarında ve il yarışlarında elde ettikleri derecelerle Aliağa’ya gurur yaşattı.

Başkan Serkan Acar’dan tebrik!

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sporcuları tek tek tebrik etti ve elde edilen derecelerin ilçe adına büyük anlam taşıdığını ifade etti. Özel sporcuların azmi ve disiplininin örnek olduğunu belirten Acar, belediye olarak engelli bireylerin sporla iç içe olması için desteklerini sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Atletizmde Türkiye dereceleri!

Aliağa Belediyesi, Samsun İlkadım Atletizm Pisti’nde düzenlenen Okullararası Gençler-Yıldızlar Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası’na 7 sporcu ile katılım gösterdi. Organizasyonda mücadele eden sporcuların büyük bölümü Türkiye derecesi elde etti.

Şampiyonada öne çıkan isimlerden Yekbun Can, 100 metre ve 200 metre yarışlarında Türkiye şampiyonu olarak adından söz ettirdi. Ahmet Emin Aksu, gülle atmada Türkiye birinciliğini elde ederken, 100 metre yarışını Türkiye dördüncüsü olarak tamamlamış oldu.

Gökçe Yavaş, 800 metrede Türkiye üçüncülüğünü alırken, 100 metrede Türkiye dördüncüsü olmayı başardı. Muhammed Yusuf Apak ise 800 metrede Türkiye dördüncülüğü, 200 metrede Türkiye altıncılığı kazandı.

Yunus Yağız Özkurt, 200 metre yarışlarında Türkiye sekizincisi oldu. Eyşan Usul da 100 metrede Türkiye altıncısı olarak organizasyonu noktaladı.

10 madalyalık büyük başarı!

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İzmir Yüzme İl Birinciliği yarışlarında da Aliağa Belediyesi sporcuları önemli başarıların altına imzalarını attı.

İzmir’de gerçekleştirilen yarışlara 3 sporcu ile katılan ekip, organizasyonda toplam 10 madalya kazandı.

