Aliağa’nın Şakran bölgesine yıllarca emek vermiş, hafızalarda yer edinmiş iki isim olan Refik Ertem ve Zeki Şen’in hatıraları, artık isimlerinin verildiği caddelerde hayat buluyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın meclis söylediği öneri, hem Aliağa hem de İzmir Büyükşehir Belediye meclislerinden jet hızıyla ve oy birliğiyle geçerek resmiyete döküldü.

Yapılan isim değişikliğiyle beraber, Şakran’ın en işlek noktalarından biri olan 2. Çevre Yolu artık bu iki önemli ismi taşıyor.

Tabelalar değişti

Aliağa ve Büyükşehir Belediye Meclislerinin ortak kararla alınan kararla birlikte, Şakran Sayfiye ve Hasbi Efendi mahallelerini birbirine bağlayan güzergahta tabelalar değişti.

Sayfiye Mahallesi çevresinde kalan kısım "Refik Ertem Caddesi" olurken, Hasbi Efendi tarafındaki bölüme ise "Zeki Şen Caddesi" adı verildi.

Yeni tabelalar yerlerine asıldıktan sonra, Yeni Şakran’ın kurucu Belediye Başkanı merhum Refik Ertem’in ailesi, bu anlamlı adımı bir teşekkür ve hayır organizasyonuyla tamamladı.

Protokol ve Eski Mesai Arkadaşları Bir Arada

Gerçekleştirilen vefa programı, Aliağa’nın idari kadrosunu ve bölge halkını bir araya topladı. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney’den Garnizon Komutanı Albay Ali Güler’e, Belediye Başkanı Serkan Acar’dan Başsavcı Serkan Başaran’a kadar büyük bir katılımın olduğu etkinlikte, duygusal anlar da yaşandı.

Merhum Refik Ertem ile birlikte çalışmış olan dönemin birim müdürleri, kürsüye çıkarak eski başkanla olan anılarını yad ederek, Şakran’ın kuruluş yıllarına dair bilinmeyen hikayeleri anlattılar.

Besim Ertem: "Bizim açımızdan açımızdan gurur verici bir durum"

Babası merhum Refik Ertem için yapıla düzenlenen programda konuşan iş insanı Besim Ertem, "Eski adıyla İkinci Çevre Yolu olan, Bölük’ün oradan dediğimiz Sayfiye’ye giden yolun adı Refik Ertem Caddesi olarak değiştirildi.

Aliağa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin katkılarıyla bu karar oy birliğiyle alındı. Bizim açımızdan gurur verici bir durum.

Ülkelerine, beldelerine ve şehirlerine hizmet etmiş insanların bu şekilde takdir edilmesi ve ahde vefa gösterilmesi çok kıymetli.

Bu süreçte emeği geçen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve ekibine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Serkan Acar: "Bizlere düşen onların bıraktığı izleri yaşatmaktır"

Törenin sonunda konuşan ve bu vefa hareketinin ilk adımını atan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise, "Bugün burada toplanma sebebimiz, Şakran’a önemli hizmetlerde bulunan Refik Ertem başkanımızı rahmetle anmak ve adının verildiği caddemizin tabelasını birlikte asmaktır.

Caddelere Başkanlarımızın adını vermek bizlere nasip oldu. Merhum başkanlarımız Refik Ertem ve Zeki Şen verdikleri hizmetlerle isimlerini zaten bu sokaklara ve caddelere yazdırdılar.

Bizlere düşen ise onların bıraktığı izleri yaşatmaktır. Ne mutlu ki Refik Ertem başkanımız bugün hala Şakran’da rahmet ve minnetle anılıyor.

Bizlere düşen görev ise emanet aldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşımaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.