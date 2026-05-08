Aliağa FK için Play-Off süreci maalesef biraz buruk bitti. Takımın eski hocası Fatih Çardak’ın çalıştırdığı Muşspor’la eşleşen sarı-siyahlılar iki maçta da berababerliği yakalasalar da penaltılarda istedikleri sonuç elde edilemedi. Teknik direktör Çağdaş Çavuş ise sahadaki istek ve arzunun eksik olmadığını vurgulayarak:

"Play-Off 1’inci Tur sürecinde, çok kısa bir süre içerisinde zorlu bir deplasmanda oynadığımız yarı final ikinci maçında takımımızın verdiği reaksiyon bizler için son derece değerliydi.

Bu mücadele ve karakter için tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sahaya koyduğumuz istek, arzu ve direnç; bu takımın kimliğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Yeni sezonda da aynı inanç ve mücadeleyi sahaya yansıtarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Yarım kalan hikayemizi önümüzdeki sezon tamamlayacağız"

Bu sezon yarım kalan hikayemizi, önümüzdeki sezon birlikte tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum."

Hedefimize ulaşmak adına çalışmalarımızı yapıyor, Kısa sürede başlayan ama uzun soluklu olacağına inandığım bu yolculukta takımımıza gönülden destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yeni sezonu hak ettiğimiz yerde bitirip mutluluğumuzu birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağımıza inanıyorum" diye ekledi.